Prerábate? Nezabudnite sa svojich majstrov opýtať, či majú poistenie zodpovednosti

21.10.2024 (SITA.sk) - "Suverénne najčastejšie evidujeme poistné udalosti, ktoré sa stanú na stavbách. Či už vonku alebo vnútri, ale majstri v rebríčku poistenia zodpovednosti bezkonkurenčne vedú," prezrádza hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. V poisťovni len nedávno riešili prípad, kedy robotníci kompletne vytopili stavbu. Omietkari nechali v piatok po záverečnej natlakovanú hadicu, z ktorej čerpali vodu na stavbe. Neuzatvorili ventil, kde bola hadica napojená. Samozrejme, natlakovaná hadica cez víkend praskla a vytopila 20 podlaží stavby!! "Škoda, ktorú spôsobila takáto malá nepozornosť, bola nakoniec 300 000 eur," dodáva B. Dupaľová Ksenzsighová.Ďalšia kuriózna udalosť sa stala v autoopravovni na strednom Slovensku – potom, čo automechanik vytiahol pokazené auto na zdvihák, zlyhala technika a auto s rachotom spadlo na zem. Pôvodne malá oprava tak trvala týždeň a meniť sa museli aj plechy...No a do tretice príbeh zo susedného Rakúska, kde naši majstri rekonštruovali dom. Pri prenášaní materiálu úplne rozšliapali trávnik na vedľajšom pozemku. Majitelia sa samozrejme ohradili a Union preplácal škodu vo výške 2000 eur.Podľa Tomáša Kalivodu, riaditeľa komerčného poistenia v Unione, myslí na riziká spojené s podnikaním, len tretina malých podnikateľov. "Výsledky nášho najnovšieho prieskumu považujeme za alarmujúce. Živnostníci ručia vo svojom podnikaní vlastným majetkom, a tak je to obrovský hazard pracovať bez poistenia. Živnostníci totiž často robia viac hodín denne ako ľudia v kanceláriách či zamestnanci prevádzok, ktorých reguluje zákonník práce. Potom sú unavení, nepozorní a neúmyselne môžu spraviť chybu, ktorá bude niekoho stáť zdravie – v tom lepšom prípade "len" peniaze." Spomína si aj na majiteľa menšieho autoservisu – ten ale našťastie poistenie mal."Sused ho večer presvedčil, aby mu opravil závadu na dodávke a keďže bol mechanik po celodennej šichte vyčerpaný, došlo žiaľ ku chybe. Dodávka na druhý deň ostala stáť nepojazdná na diaľnici a nepreviezla zazmluvnenú prepravu, čím vznikla tretej strane škoda. Sused – nesused, keďže išlo o nemalé peniaze, vznikol spor o náhradu škody, ktorú sme v poisťovni uhradili a tým majiteľovi autoservisu značne pomohli v nepríjemných chvíľach," opisuje T. Kalivoda ďalšiu poistnú udalosť.Prečo sú teda menší podnikatelia nepoistení? Odrádza ich cena alebo nemajú dostatok informácií? Prekvapivo, ceny sa neochota poistiť sa netýka. "V prieskume, do ktorého sa u nás zapojili desiatky malých podnikateľov, potvrdilo až 80 % ľudí, že ich výška poistenia neodrádza. Na druhej strane ani nemali bližšiu predstavu o tom, koľko poistenie vlastne stojí, že skutočne nejde o nejaké závratné sumy," uvádza B. Dupaľová Ksenzsighová. Títo podnikatelia predpokladali, že takéto poistenie musí byť veľmi drahé, pričom poistenie zodpovednosti za škodu sa môže pohybovať vo výške 100 – 200 eur ročne.Poistiť sa pritom dá prakticky všetko - od nehnuteľností, v ktorých živnostníci podnikajú, cez zariadenie - inventár, stroje, výpočtovú techniku, zásoby, tovar. Ak vykonávajú svoju činnosť v prenajatých priestoroch, tak je možné poistiť si stavebné úpravy, ktoré podnikateľ realizoval na vlastné náklady. V prípade škody myslíme aj na finančné straty, ktoré môže podnikateľ utrpieť pri prerušení prevádzky. "Ďalej máme špecifické druhy poistenia, ktoré kryjú tovar alebo iný náklad nielen na prevádzke, ale aj počas prepravy, a to v rámci Slovenska, ale aj pri obchodovaní v zahraničí. Aktuálne sme vyšli s novým produktom pre poistenie výstav a veľtrhov, pre klientov, ktorí aj takto prezentujú svoje výrobky alebo tovar," uzatvára T. Kalivoda.Informačný servis