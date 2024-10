Oslávte Deň pôvodných odrôd jabĺk s Lidlom

Zdravotné benefity

Vyhradené pre jablko

21.10.2024 (SITA.sk) -Je veľmi pravdepodobné, že jablká boli prvým ovocím, ktoré väčšina z nás ochutnala, či už vo forme detskej výživy, ovocnej kaše alebo nakrájaného ovocia. Na Slovensku sú jablone najpočetnejšími ovocnými stromami, čo svedčí o bohatej kultúre pestovania jabĺk v našej krajine. Najčastejšie ich rozdeľujeme na tri hlavné typy podľa farby – červené, zelené a žlté. Červené jablká sú známe svojou sladkou a jemnou chuťou, zatiaľ čo od zelených očakávame sviežu kyslosť. Žlté jablká predstavujú akýsi stred, kombinujúci sladkosť so štipkou kyslosti.Realita je však oveľa pestrejšia, pretože na svete existuje približnea v našich končinách ich máme. Každá z nich má svoj jedinečný profil, čo znamená, že jablká nemožno jednoducho deliť len na sladké alebo kyslé. Rôzne odrody ponúkajú širokú škálu chutí, textúr a vôní, ktoré ovplyvňujú aj ich využitie v kuchyni. Niektoré sú ideálne na jedenie hneď čerstvé, iné sa viac hodia na pečenie, výrobu štiav alebo do šalátov. V Lidli však nájdete vždy čerstvú a sviežu paletu tohto ovocia.Jablká sú nielen chutné, ale aj mimoriadne výživné. Obsahujú množstvo vitamínov, ako vitamín C, ktorý posilňuje imunitný systém, a vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú metabolizmu. Taktiež sú známe svojím vysokým obsahom vlákniny, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri zdravom trávení a regulácii hladiny glukózy v krvi.Okrem toho, jablká obsahujú prírodné cukry, ktoré poskytujú rýchly zdroj energie. Ich nízky glykemický index zabezpečuje pomalé uvoľňovanie týchto sacharidov do krvného obehu, čo zabraňuje prudkému nárastu hladiny glukózy. Týmto spôsobom prispievajú k dlhšiemu pocitu sýtosti a predchádzajú prejedaniu. Pravidelná konzumácia jabĺk môže prispieť k prevencii srdcových ochorení, cukrovky a dokonca aj niektorých foriem rakoviny.Špeciálne ovocie si zaslúži svoj špeciálny deň. Pôvodnývznikol 21. októbra v roku 1990 vo Veľkej Británii a presne dekádu od vzniku tohto sviatku sme si ho osvojili aj my ako. Cieľom je podporiť miestne komunity, záhradkárov a farmárov v pestovaní a ochrane pôvodných odrôd. Miestne komunity organizujú jarmoky a trhy, kde si návštevníci môžu zakúpiť čerstvé jablká a z nich vyrobené produkty. Rôzne workshopy a exkurzie v sadoch ponúkajú možnosť dozvedieť sa o pestovaní a ochrane pôvodných odrôd. Atmosféru dotvárajú rôzne ochutnávky, kultúrne podujatia, koncerty a súťaže o najkrajšie jablko.Okrem samotných jabĺk ponúka obľúbený diskontný reťazec Lidl svojim zákazníkom v Kuchyni Lidla aj množstvo chutných receptov. Jedným z mnohých je napríklad recept Veroniky Bušovej na jablkovú bábovku, ktorý je ideálny k oslaves celou rodinou.Informačný servis