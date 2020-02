Prerobte si domov po svojom: 7 osvedčených tipov pre začiatočníkov i pokročilých

Zdroj: Pixabay.com

Spojte dve izby do jednej

Častým riešením počas renovácie domu býva prepojenie kuchyne s obývačkou. Musíte však prebúrať stenu a “novú miestnosť” premaľovať nanovo, čo stojí dosť námahy. Jej priestrannosť vás však zaručene ohromí. Naskytne sa vám príležitosť na doplnenie nových dekorácií či nábytku. Nevýhodou však môže byť rušivý zvuk umývačky počas sledovania vášho obľúbeného filmu.

Vyskúšajte svieže farby

Ozvláštnite izby pestrými farbami. Nemusíte byť skúsený interiérový dizajnér. Stačí, keď si vyberiete kombináciu niekoľkých farieb. Napríklad drevený nábytok s výraznou modrou stenou viete doplniť obrazom či zrkadlom. Nebojte sa experimentovať. Práve vtedy získate nové nápady a aj fádnu miestnosť premeníte na nepoznanie.

Vpustite dnu viac svetla

Nič nedodá vášmu domovu toľko života ako dostatok svetla. Odhrňte závesy a užívajte teplo slnečných lúčov v pohodlí vašej pohovky. Pokiaľ však máte smolu a ste v tieni inej budovy, doprajte miestnosti eleganciu štýlovou lampou s príjemným osvetlením. Prípadne použite moderné smart žiarovky s komfortným ovládaním prostredníctvom vášho mobilu.

Zamerajte sa na jednu miestnosť

Ak nemáte peniaze, neprerábajte viac izieb súčasne. Budete zbytočne frustrovaní a nedokončené časti budú zívať prázdnotou. Začnite vždy izbou, v ktorej trávite najviac času. Presuňte sa do ďalšej, až keď dokončíte prvú. Ak vám nezvýšia peniaze na dokončenie, doplňte ich kvetináčom alebo prúteným košom. Pomôcť vám však môže aj pôžička na rekonštrukciu .

Pozor na mohutný nábytok

Premýšľate nad tým, že vymeníte starý nábytok za nový? Pred návštevou obchodu si zmerajte rozmery vchodových dverí. Mnohí si totiž kúpia gigantický gauč či posteľ, ktoré nedostanú dovnútra. Spravidla nasleduje reklamácia a historky, na ktorých sa ešte dlho smejú s priateľmi. Neverili by ste, ako často sa to stáva. Pamätajte na to aj pri iných veciach, nielen pri nábytku.

Minimalizmu sa medze nekladú

Úložný priestor je pomerne veľkým problémom mnohých domácností. Veci nám stále pribúdajú, ale nemáme ich kam uschovať. Vyriešte to úspornými vešiakmi alebo malými drevenými nádobami. Okrem ich praktického využitia dostanete tiež skvelý doplnok, ktorý ozvláštni váš domov. Využiť môžete aj obyčajný konár, na ktorý zavesíte žiarovky.

Zdroj: Unsplash.com

Nezabudnite na podlahu