Bývalý hollywoodsky producent Harvey Weinstein bol uznaný vinným v dvoch bodoch obžaloby

Weinstein sa vyhol doživotiu

Zo ženy urobil sexuálnu dlžníčku

24.2.2020 - Americký federálny súd na newyorskom Manhattane v pondelok uznal vinným niekdajšieho vplyvného hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina v dvoch bodoch obžaloby, týkajúcich sa vynúteného orálneho sexu v roku 2006 a treťostupňového znásilnenia v roku 2013.Naopak, súd Weinsteina sprostil obvinení z prvostupňového znásilnenia a násilného sexuálneho útoku, vďaka ktorým mu hrozilo doživotné väzenie. Aj takto mu hrozí 25 rokov za mrežami, pričom výška trestu ešte nebola určená.Navyše, Weinstein sa bude neskôr zodpovedať ešte v iných prípadoch sexuálneho útoku a znásilnenia dvoch žien v roku 2013 aj na súde v Los Angeles.O uznaní Weinsteinovej viny rozhodla v pondelok po piatich dňoch vyjednávania dvanásťčlenná porota manhattanského federálneho súdu. Tá mala sedem mužských členov a len päť členiek, napriek tomu, že rozhodovala o ubližovaní ženám.Rozhodnutiu poroty predchádzalo niekoľkotýždňové zasadnutie súdu, na ktorom dve žalujúce ženy, ale aj mnoho ďalších, ktoré vystúpili len v úlohe svedkýň, podrobne opisovali, ako ich Weinstein znásilňoval, nútil k orálnemu sexu a presviedčal ich, že len prostredníctvom sexu s ním sa dostanú k vytúženým filmovým rolám.Žalobkyňa Meghan Hast na súde hovorila napríklad o tom, ako na ženu, ktorú znásilnil, Weinstein kričal, že mu "dlží sex". Reagoval tak na to, keď mu táto žena povedala, že s ním spať nechce, pretože má priateľa. Podľa Meghan Hast bol Weinstein schopný niekoľko desaťročí tak veľmi ubližovať toľkým ženám preto, lebo mu "úplne chýba empatia".Weinsteina uznali vinným v prvých dvoch prípadoch viac ako dva roky po tom, čo denník The New York Times a magazín The New Yorker publikovali články, v ktorých ho viaceré ženy obvinili zo sexuálneho zneužívania, obťažovania a využívania jeho vplyvu v Hollywoode na zneužívanie herečiek.Postupom času ho obvinilo zo znásilnenia či rôznych foriem sexuálnych útokov takmer sto žien. Kauza mala zásadný vplyv aj na naštartovanie celosvetového hnutia #MeToo.Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky spoločnosti BBC.