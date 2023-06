Prešov bude žiť hudbou, Dobrý festival štartuje už v piatok 9. júna

Fanúšikovia letnej hudobnej scény sa dočkali, už v piatok 9. júna od 14.00 h sa otvorí brána prešovského prírodného kúpaliska Delňa, na ktorom sa počas druhého júnového víkendu bude konať 13. ročník Dobrého festivalu.





Koncerty na pódiu Dobrá hudba odštartuje košická formácia After Crow, po nej to budú Michal Varga, skupina Heľenine oči, austrálsky street performer Dub FX a skupina Akustika, ktorá prvý deň ukončí. V sobotu 10. júna otvorí program formácia Dáme kávu, ďalšími budú skupiny Komajota, líder domácej hudobnej scény IMT Smile a Zuzana Smatanová.Na pódiu Šariš aréna otvára dvojdňový program skupina Symfobia z Nitry, hrajúca symfonický metal, po nej to budú skupiny Čad, Druga rika z Ukrajiny, švédska formácia Therion a Wayd. V sobotu 10. júna otvorí program gothic metalová skupina Gloom, skupina Gladiator, anglickí Animals, domáca Chiki Liki Tu-A a formácia Perversity.Galéria a knižnica ponúkne workshopy, tvorivé dielne, kreate klub, čítanie pre deti, detský kútik pripravil maľovanie na tvár, kurz prvej pomoci, zumbu s Jankou, Joj aréna ponúkne súťaže aj autogramiádu hercov z televíznych seriálov.Rovnako ako minulý rok budú obe prístupové ulice k areálu festivalu Jesenná a Jelšová pre motorové vozidlá uzavreté. Vstup bude povolený len vozidlám MHD, označeným vozidlám taxislužby, bicyklom, kolobežkám a pešou chôdzou. Návštevníkom preto organizátor odporúča využiť existujúce verejné parkoviská v okolí, ktoré sú v tejto časti mesta počas celého dňa bezplatné. V spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov bude od záchytného parkoviska do areálu premávať kyvadlová doprava, ktorá bude prvýkrát pre návštevníkov bezplatná. Zároveň je pre návštevníkov festivalu pripravených až 10.000 bezplatných jázd zdieľanými červeno-bielymi bicyklami. Stačí použiť kupón Dobrý festival. K dispozícii budú aj kolobežky, ktoré majú okrem celého mesta Prešov rozšírené pokrytie aj do Ľubotíc a Veľkého Šariša.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Dobry-festival-2023?ID_partner=60