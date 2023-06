Video: R. Autner a N. Pocisková naspievali duet o rozchode Len nám dvom

Populárnych hercov Richarda Autnera a Nelu Pociskovú prvýkrát spojilo natáčanie známeho televízneho seriálu, v ktorom si zahrali manželský pár prechádzajúci rozchodovou krízou. Táto téma sa stala zdrojom inšpirácie pre pesničku, na ktorej sa obaja herci autorsky podieľali a spoločne ju naspievali. Skladba Len nám dvom vyšla 5. júna na všetkých streamovacích službách cez vydavateľstvo Slnko Records a je prvým zverejneným singlom z pripravovaného druhého albumu Richarda Autnera.





"S Riškom sme sa spoznali pri natáčaní a v jeden deň mi zrazu napísal, že má skladbu a či si ju chcem vypočuť. Ja som si ju doma pustila a hneď po prvom vypočutí mi prišlo, že to je naozaj nádherná skladba. Text sme napísali obaja, každý svoj part, a hudbu napísal Riško. Celú skladbu zložil on. Je to proste naše," hovorí Pocisková.Pieseň je o rozchode manželského páru a zároveň opisuje moment, ktorý je často pre jednu stranu bolestivejší, ale v mnohom predostiera pravdu o medziľudskom vzťahu. Autori veria, že sa môže dotknúť viacerých ľudí, ktorí si v živote prešli niečím podobným a zároveň sa s ňou budú vedieť mnohé páry stotožniť.Paradoxne, Len nám dvom by možno ostala na dne šuplíka, nebyť producentského zásahu Autnerovho kamaráta, bubeníka a kapelníka Mareka Žilinca. Vyzerá to tiež, že hudobná spolupráca dvoch hercov bude mať pokračovanie. Pocisková vystúpi ako hosť na najbližšom Autnerovom koncerte 26. júna v bratislavskom Štúdiu 12. Tam zaznie ich nový duet prvýkrát aj naživo."Viem si predstaviť, že by sme niekedy v budúcnosti vydali nejakú ďalšiu spoločnú pieseň a je možné, že vznikne ešte niečo silnejšie, či už v hudbe alebo texte," dodáva Autner, ktorý už zbiera nápady na svoj druhý autorský album.Audio Len nám dvom: