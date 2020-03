Prešov má tri varianty ekonomických dopadov, v Bardejove počítajú s prepadom príjmov

V Prešove nevylučujú znižovanie platov

Na krátení výdavkov pracujú aj v Humennom

Bardejov počíta s prepadom príjmov

30.3.2020 - Aj mestá na východe Slovenska už pociťujú prvé ekonomické dopady krízy spôsobenej celosvetovou pandémiou koronavírusu. Zároveň pripravujú viacero opatrení na ich zmiernenie. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, radnica dôsledne vyhodnocuje a zvažuje reštriktívne opatrenia. Tie budú závisieť od vývoja situácie a výpadku príjmov v rozpočte mesta.Mesto podľa prvotných odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ráta s tromi možnými variantmi ekonomických dopadov. V závislosti od poklesu HDP a dĺžky trvania predstavujú výpadok od 2,4 do 11 miliónov eur.„Vopred nie je možné určiť rozsah v akom budú prijímané jednotlivé opatrenia. Úlohou mesta je teraz dôsledne určiť priority vzhľadom na súčasný stav a prispôsobiť a preorganizovať schválený rozpočet tak, aby zodpovedal mimoriadnej situácii a základným potrebám mesta,“ uviedol Tomek.Prešovská radnica nevylučuje ani znižovanie platov a odmien vedenia mesta, ale aj pracovníkov úradu, mestských firiem a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.„Vedenie mesta momentálne intenzívne rokuje so zástupcami odborov na mestskom úrade a so zástupcami odborov mestských spoločností v snahe v čo najkratšom čase vyriešiť problém celoplošne,“ uviedol hovorca.Zároveň dodal, že v súvislosti s rozsiahlymi obmedzeniami na celom Slovensku, je vedenie mesta pripravené prijať aj ústretové opatrenia v prospech obyvateľov mesta. Pôjde napríklad o presunutie prvej splátky miestnych daní na obdobie prázdninových mesiacov roku 2020.„Konkrétny dátum určíme v závislosti od vývoja situácie. Táto zmena splatnosti by nemala výrazne negatívne ovplyvniť rozpočet mesta. Môže to však spôsobiť nižšia solventnosť daňovníkov a poplatníkov v súvislosti s pozastaveným, respektíve obmedzeným podnikaním firiem a prevádzok, a tiež nižšia solventnosť fyzických osôb,“ dodal Tomek.Na príprave krátenia výdavkov v rámci úsporných opatrení v jednotlivých kapitolách rozpočtu už pracuje aj mesto Humenné. „Konkrétne opatrenia na znižovanie výdavkov rozpočtu ešte nie sú prijaté, ale pracuje sa na nich. Jednotlivé referáty a oddelenia dostali úlohy pripraviť možnosti,“ uviedol pre agentúru SITA Marián Škuba z humenského tlačového referátu.Samospráva pritom podľa neho zatiaľ neuvažuje o znižovaní odmien vedenia mesta. Ako pripomenul, primátor mesta Miloš Meričko poberá základný minimálny plat, ktorý mu prináleží zo zákona.„Plat primátora určilo mestské zastupiteľstvo, a iba ono môže jeho výšku upravovať. Nižšia však už byť nemôže, lebo je aktuálne minimálna v zmysle zákona. Iba jeho novelizácia môže určiť zmenu,“ vysvetlil Škuba. Viceprimátorka poberá 50 percent z primátorovho platu, pričom mohla poberať sumu až do výšky 70 percent z platu. Odmeny poslancov upravuje mestské zastupiteľstvo.„Prípadné zníženie odmeny poslancov bude podliehať návrhu a rozhodnutiu samotných poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedol Škuba. Ako dodal, pôvodne plánované zasadnutie MsZ v Humennom sa v stredu 25. marca neuskutočnilo. Samospráva aktuálne čaká na zmenu legislatívy, ktorou bude určená forma zasadnutí v núdzovom režime.Ani mesto Bardejov zatiaľ neuvažuje znižovať platy vedeniu mesta, poslancom a úradníkom. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca mesta Štefan Hij, ak by situácia pretrvávala neúnosne dlho, pracuje aj s touto alternatívou.Samospráva intenzívne pracuje aj na odhade dopadov na schválený mestský rozpočet, ktorý rátal s príjmami na úrovni 28 miliónov v rámci bežného rozpočtu a vyše jeden milión bol naplánovaný v kapitálovom rozpočte príjmov.Samospráva však počíta s ich prepadom, preto zatiaľ prijala vyše dvadsať opatrení na zmiernenie výpadku príjmov. Vychádza pritom z odhadov RRZ v rámci troch scenárov poklesu HDP od 1,3 až do 10 percent.Ako uviedol Hij, jedným z opatrení je aj pozastavenie vyplácania odmien a nadčasov, s výnimkou mimoriadnych situácií, ako napríklad účasť zástupcu Zboru pre občianske záležitosti na pohreboch a podobne.K ďalším opatreniam patrí zriadenie komisie pre riešenie dopadov krízy v podmienkach mesta Bardejov, zavedenie okamžitého moratória na objednávanie tovarov, prác a služieb až do odvolania ako aj zníženie mesačných záloh pre dopravcu, ktorý vykonáva mestskú hromadnú dopravu.„Takisto ide o pozastavenie nových investičných akcií hradených z rozpočtu mesta z kapitálových príjmov a rezervných fondov, či urýchlenie doručenia daňových výmerov a zintenzívnenie vymáhania nedoplatkov na daniach a poplatkoch, ale aj mnohé ďalšie,“ doplnil Hij.