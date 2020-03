Životná úroveň množstva Slovákov je ohrozená, priemyselné zväzy očakávajú devastačné dôsledky

Do maximálnej sumy sa nezmestia

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ekonomické opatrenia na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie, ktoré v nedeľu predstavila vládna koalícia, Asociácia priemyselných zväzov SR nevníma ako dostatočný nástroj na stlmenie ekonomických dopadov."V ohrození je životná úroveň obrovského množstva Slovákov a ich rodín. Len automobilový priemysel zamestnáva viac ako 175-tisíc zamestnancov," uviedol pre agentúru SITA generálny sekretár APZ Andrej Lasz.Väčšina zahraničných a domácich firiem, ktoré zamestnávajú státisíce ľudí, sa podľa neho nezmestí do obmedzenia 200-tisíc eur na firmu. Ide o maximálnu sumu, ktorú môže dostať jedna firma na preplatenie miezd.Mnoho z firiem sa podľa generálneho sekretára APZ v týchto chvíľach netají tým, že budú musieť masívne prepúšťať. "Nehovoríme len o automobilovom, ale aj strojárskom a elektrotechnickom priemysle," upozornil.Okolité krajiny, ktoré sú z pohľadu priemyslu našimi najväčšími konkurentmi, pristúpili podľa Lasza k záchrane firiem a ekonomiky omnoho razantnejšie."Firmy, ktoré na Slovensku predurčujú stav exportu, rast či pokles HDP a odvádzajú najväčšie dane, ostali štátom nepovšimnuté. Dôsledky budú devastačné," skonštatoval. Od vlády očakáva, že v čo najkratšom čase zvolá opätovné rokovanie so zástupcami zamestnávateľov o vytvorení balíka opatrení aj na podporu veľkých podnikov a zamestnávateľov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) rozumie snahe vlády zaviesť čo najadresnejšie opatrenia. Obáva sa však toho, že rôznymi selekciami sa systém podpory ešte viac skomplikoval."Je dôležité venovať sa popri ekonomickej pomoci aj zjednodušovaniu celého procesu podpory z hľadiska administratívy. Čím je systém podpory komplikovanejší, tým viac treba úradníkov na posudzovanie a vybavovanie žiadostí, čo môže firmám/živnostníkom oddialiť pomoc," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.V tejto prvej fáze podľa hovorkyne AZZZ nie sú riešené väčšie spoločnosti, ktoré tiež musia byť zatvorené a ktoré sú limitované práve maximálnymi hodnotami. "Maximálna suma, ktorú môže firma dostať na preplatenie miezd, je 200-tisíc eur," upozornila. Nárok na podporu veľkých firiem je tak podľa Filovej v tejto chvíli veľmi obmedzený."Dane a odvody sú riešené taktiež len obmedzene a to formou odkladu, nie odpustenia," uviedla. Ako sa firmy s uvedenými opatreniami stotožnili, ukážu ich najbližšie kroky. "V tejto chvíli je dôležité pokračovať v urgentnom prijímaní ďalších opatrení, aby prepúšťanie, ktoré doteraz hrozilo, sa len neodsunulo na ďalší mesiac," dodala hovorkyňa AZZZ."Nakoľko nepoznáme presnejšie parametrické znenie jednotlivých opatrení je problematické s k nim vyjadriť," uviedol pre agentúru SITA tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták. RÚZ bude podľa neho požadovať čo najskoršiu realizáciu opatrení, podobných, ako boli implementované v okolitých krajinách."Dôležité je, aby vláda nestratila dôveru zamestnávateľov. Vyzvali sme vládu k prijatiu zásadných opatrení na podporu hospodárstva a tým zamedzeniu masívneho nárastu nezamestnanosti na Slovensku," povedal.Podľa neho je potrebné, aby ministerstvá navrhované opatrenia úzko konzultovali so zamestnávateľskými organizáciami, pre posúdenie efektívnosti ich dopadov na hospodárstvo a zamestnanosť.