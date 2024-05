Prešov navštívila medzinárodná delegácia, posúdila jeho kandidatúru na udelenie titulu Európske mesto športu 2025 (video)

Medzinárodná komisia

Titul EMŠ udeľuje nezisková organizácia ACES Europe, založená v roku 1999 so sídlom v Bruseli, ktorá je uznaná Európskou komisiou . Titul EMŠ sa udeľuje mestám vo viacerých kategóriách rozdelených podľa počtu obyvateľov. Mesto Prešov je v kategórii miest s počtom od 50-tisíc do 500-tisíc obyvateľov. EMŠ boli z krajských miest už Košice (2016), Banská Bystrica (2017), Nitra (2018) a Trnava (2020).

17.5.2024 (SITA.sk) - Mesto Prešov v týchto dňoch navštívili členovia medzinárodnej delegácie, ktorí rozhodujú o udelení titulu Európske mesto športu na rok 2025. Prešov je pre budúci rok jediným uchádzačom o tento titul vo svojej kategórii spomedzi slovenských miest.Hodnotiaca komisia mu titul udeliť nemusí, jej členovia ale po kontrole potvrdili, že vyhliadky metropoly Šariša na jeho získanie sú vysoké. O udelení titulu rozhodnú do dvoch týždňov.Trojdňovú návštevu Prešova absolvovala päťčlenná medzinárodná komisia, ktorú tvorili delegáti z Portugalska, Talianska, Kosova, Českej republiky a Slovenska. Ako uviedla členka predstavenstva ACES Europe a delegácie za Slovensko Andrea Junger, komisia prišla hodnotiť, či mesto spĺňa kritériá na ocenenia.„Prešov sme si mohli pozrieť zo všetkých športových strán, ktoré nám ponúkli naši športoví ambasádori. Videli sme všetky dostupné športoviská, aj rozostavaný futbalový štadión a športovej haly, priestory, ktoré slúžia obyvateľom mesta na realizáciu športovej aktivity,“ uviedla Junger.Podľa nej má mesto veľmi vysokú šancu titul získať.„Prešov súperi sám so sebou, pretože na tento rok nie sú iní kandidáti na získanie titulu v rámci Slovenska, keďže titul udeľujeme vo všetkých európskych krajinách a každá má šancu podávať žiadosti na získanie titulu,“ vysvetlila Junger s tým, že komisia môže rozhodnúť aj o neudelení titulu, ak kandidát nespĺňa hodnotiace kritériá.„Tých kritérií je veľa. Je to športová infraštruktúra mesta, dostupnosť, využiteľnosť športovísk pre širokú verejnosť a ponuka športovísk pre všetky vekové kategórie. Neposudzuje teda len ponuku mesta pre vrcholový šport, ale hlavne pre detskú populáciu, pre seniorov a pre ženy,“ dodala.Ako uviedol generálny tajomník ACES Europe zo Španielska Hugo Alonso, Prešov má dobrý športový profil.„S čím sme boli najviac spokojní sú investície, ktoré mesto dáva do športu, a ktoré sú plánované do budúcnosti. Samozrejme, vylepší to celkovú infraštruktúru a zvýši to šance Prešova na získanie titulu. Cítim sa v tomto smere optimisticky a šance Prešova sú vysoké," zhodnotil Alonso.Viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák dodal, že na prípravu kandidatúry vyčlenilo mesto v tomto roku 20-tisíc eur. Pripravilo ju vo vlastnej réžii s vlastnými kapacitami. Krajňák verí, že predpísané kritériá splnia a titul mesto získa.„Ak to vyrozumenie príde, bude to česť pre mesto, či už na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni. Očakávame od toho, že sa mesto spropaguje, zviditeľní, ale zároveň budeme aj schopnejší čerpať finančné prostriedky, či už napríklad z Fondu na podporu športu alebo možno aj z medzinárodných grantov,“ vysvetlil viceprimátor.Dodal, že v prípade úspešnej kandidatúry mesto vyčlení na budúci rok na projekt ďalšie finančné prostriedky. Mesto má byť v roku 2025 po dokončení dostavby futbalového štadióna jedným z organizátorských miest majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ale pripraviť plánuje aj ďalšie podujatia pre všetky vekové kategórie.