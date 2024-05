Na Liptove budú majstrovská Slovenska v saunovaní

Prídu najlepší zo Slovenska

Čo hodnotí porota

17.5.2024 (SITA.sk) -Návštevníci aj hodnotiaca porota sa môžu tešiť aj na vystúpenie aktuálneho majstra Slovenska, Jeana Colina Dora, ktorý je domácim esom, saunamasterom z Bešeňovej. Svoje umenie však predstaví aj majster sveta Róbert Židek. Celkovo sa v Bešeňovej predstaví osem slovenských saunamastrov, a to v kategórii single, ale aj v troch tímoch. Na svetové majstrovstvá v Holandsku postúpia z Bešeňovej dvaja súťažiaci z kategórie single a dva tímy. Tretie miesto získa priamy postup do semifinále majstrovstiev sveta, ktoré budú u susedov v Česku.Podľa Petra Kolenčíka, prevádzkového riaditeľa vodného parku Bešeňová záujem o saunovanie na Slovensku rastie. "Stále viac ľudí zároveň objavuje kúzlo saunových rituálov, ktoré sú doslova umením. Vďaka svojej kreativite, dômyselnému príbehu a divadelným prvkom dokážu saunamastri urobiť zo saunovania veľkolepé predstavenie s dôrazom na zdravotný efekt saunovania," povedal Kolenčík s tým, že na majstrovstvách v Bešeňovej sa predstavia najlepší saunamajstri zo Slovenska.Skutočnosť, že Liptov a saunovanie k sebe patria, potvrdila aj riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková. "Liptov si získava stále viac priaznivcov zdravého životného štýlu. Naša príroda a termálne a minerálne pramene ho k tomu predurčujú. Vodný park Bešeňová má najväčšiu saunu na Slovensku a jeho saunamasteri patria k svetovej špičke," povedala.Odborná, medzinárodná porota hodnotí profesionalitu, kreativitu, prevedenie procedúry, aromaterapiu, spracovanie a predvedenie príbehu, kostýmy, emócie, techniku práce so saunovým uterákom ale aj prvky, ktoré sú použité počas šou. Saunové rituály, v ktorých sa spája divadlo a prvky šou, majú svojich priaznivcov na Slovensku už niekoľko rokov. Počas rituálu skúsený saunamaster polieva lávové kamene vodou, následne používa ľadovú drť s prídavkom 100% prírodných esenciálnych olejov na aromatizáciu a dezinfekciu priestoru sauny.Aktuálnym trendom je využitie prírodných vykurovadiel, živice stromov, vonných bylín či vzácnych driev. Na rozhorúčených lávových kameňoch sa začne voda výrazne odparovať, čím dochádza k postupnému nárastu teploty a vlhkosti vzduchu v saune. Následne saunamaster, za použitia rôznych trikov, rozháňa horúci vzduch saunovým uterákom, vejárom alebo vlajkou, čím výrazne zefektívni proces saunovania a prostredníctvom divadelných prvkov a rekvizít odprezentuje návštevníkom príbeh v zvolenej témy.Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV financuje Majstrovská Slovenska v saunovaní aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške 9-tisíc eur.Informačný servis