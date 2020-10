Prešov nestihne pretestovať všetkých ľudí, problémom sú aj chýbajúci zdravotníci

Odberné miesta môžu zostať zatvorené

Polícia i dobrovoľní hasiči

30.10.2020 (Webnoviny.sk) - Úspešnosť víkendového plošného testovania na ochorenie COVID-19 je v Prešove ohrozená. Podľa primátorky mesta Andrei Turčanovej na odberných miestach stále nie je zabezpečený dostatočný počet zdravotníkov a otvorenie všetkých plánovaných 66-tich odberných miest je preto neisté.Aj s nimi však podľa nej hrozí, že ak by chceli otestovať všetkých ľudí v meste, nestihnú pretestovať približne 15-tisíc ľudí. Ako podotkla Turčanová, mesto robí všetko pre to, aby zabezpečilo plynulý a hlavne bezpečný priebeh tejto akcie.„Máme však k dispozícii iba 66 odberných miest, ktoré nám schválili Ozbrojené sily SR. Vychádzajúc z údajov, že jedno odberné miesto zvládne otestovať maximálne 30 až 35 ľudí za jednu hodinu, je isté, že tento počet pre Prešov stačiť nebude. V prepočte to vychádza tak, že každé odberné miesto nestihne počas víkendu otestovať približne 200 ľudí. Ak sa prídu otestovať všetci Prešovčania s trvalým pobytom v meste, a obyvatelia, ktorí tu žijú prechodne, vo veku nad 10 rokov, nestihneme otestovať približne 15-tisíc ľudí,“ upozornila primátorka.Ako ďalej dodala, chápe, že počet zdravotníckych pracovníkov, ktorých dokáže zabezpečiť armáda, je limitovaný.„Situácia je však momentálne ešte vážnejšia, pretože ani posledný deň pred začiatkom testovania nie sú počty zdravotníkov na jednotlivých odberných miestach naplnené na 100 percent. Ak sa nám na poslednú chvíľu nepodarí zohnať dostatok zdravotníckych pracovníkov, nebudeme môcť otvoriť všetky pripravené odberné miesta,“ upozornila Turčanová s tým, že samospráva iniciatívne oslovila viacerých zdravotníkov a zároveň zverejnila výzvu pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, aby v sobotu a v nedeľu pomohli pri testovaní ľudí v meste Prešov.„Viac v tejto chvíli urobiť nedokážeme, a preto odmietame niesť akúkoľvek zodpovednosť za prípadný neúspech celej akcie,“ zdôraznila primátorka.Ako zhrnul hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , mesto vyčlenilo 66 odberných miest kopírujúcich volebné okrsky. Do každého z nich zabezpečilo administratívnych pracovníkov, pripravených je aj 40 mestských policajtov, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok a 30 dobrovoľných hasičov, ktorí zabezpečia dôkladnú dezinfekciu priestorov.Súčinnosť poskytli aj základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých sa budú testy vykonávať. „Za nevyhovujúce odberné miesta sme bezodkladne našli náhradné priestory a spustili sme informačnú kampaň s pokynmi k testovaniu pre všetkých obyvateľov prostredníctvom internetu aj letákov, ktoré už druhý deň distribuujeme do poštových schránok, aby sa dostali ku všetkým Prešovčanom,“ uviedol Tomek s tým, že oproti pôvodne zverejnenému zoznamu došlo k jednej zmene.„Odberné miesto na starom internáte na ulici 17. novembra 13 bude presunuté do budovy Rektorátu Prešovskej univerzity na ulici 17. novembra 15. Ostatné odberné miesta budú umiestnené na pôvodných adresách, ktoré sú uvedené v informačnom letáku,“ dodal hovorca.