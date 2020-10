V Poľsku bude najväčší protest proti sprísneniu interrupcií, vláda sa obáva šírenia COVID-19

Demonštrantom hrozí väzenie

Poľské ženy rozhnevalo rozhodnutie súdu

Jeden z najprísnejších interrupčných zákonov v EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátori protestov v Poľsku proti súdnemu zákazu interrupcií v prípade vrodenej vady plodu sa chystajú podľa svojich slov na dosiaľ najväčší protest.Pochod vo Varšave je naplánovaný na piatok večer, aj napriek výzvam vlády, aby ľudia nechodili von pre riziko šírenia nového koronavírusu. Len v piatok úrady ohlásili viac ako 21 600 nových prípadov nákazy.Generálna prokuratúra sa zaviazala k obvineniu organizátorov protestov za "spôsobovanie epidemiologickej hrozby", informuje agentúra AP s tým, že toto obvinenie so sebou nesie maximálne osemročný trest odňatia slobody. Spravodajský portál Onet v piatok informoval, že varšavský okresný súd je pripravený riešiť veľký počet prípadov.Poľský minister školstva Przemyslaw Czarnek zase pohrozil univerzitám, ktoré podporili protesty, zastavením finančných prostriedkov. Minister sa vyjadril, že rektori univerzít, "ktorí podporujú svojich študentov a učiteľov, aby sa zúčastnili na demonštráciách, prispievajú k zvyšovaniu rizika pandémie koronavírusu".Protesty sa v Poľsku konajú po tom, čo minulý týždeň vo štvrtok ústavný súd rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva v prípade vady plodu je protiústavné. V nedeľu napríklad rozhnevané ženy vošli do kostolov, aby narušili omše a konfrontovali kňazov, pričom im nadávali a posprejovali budovy.Toto však urazilo nielen ich odporcov, ale aj niektorých podporovateľov. Vicepremiér a líder vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski v reakcii na situáciu tento týždeň vyzval podporovateľov jeho strany, aby bránili kostoly.Mnohí si jeho výzvu vysvetľujú ako povolenie k násiliu voči demonštrantom. Štátna televízia TVP demonštrantov zase opakovane nazvala "ľavicovými fašistami" a vo štvrtok večer ich prirovnala k totalitným režimom potláčajúcim cirkev.V Poľsku, ktoré malo aj predtým jeden z najprísnejších interrupčných zákonov v Európe, tak po rozhodnutí súdu zostáva legálne umelé prerušenie tehotenstva už len v prípade ohrozenia zdravia žien alebo keď je tehotenstvo výsledkom znásilnenia či incestu.Podľa dát ministerstva zdravotníctva vlani v Poľsku vykonali 1 110 legálnych interrupcií, prevažne práve v dôsledku vady plodu. Poľky chodia na interrupcie do zahraničia, no podstupujú ich aj nelegálne v Poľsku.