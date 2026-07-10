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10. júla 2026
Sinner po roku znova „zrušil“ Djokoviča v semifinále Wimbledonu. Jeho finálovým súperom je Zverev – VIDEO
Do finále dvojhry mužov na Wimbledone sa prebojovali Alexander Zverev a Jannik Sinner. Rovnaké miesto, rovnaká fáza turnaja a rovnaký víťaz. Jannik Sinner po roku opäť urobil krátky proces s Novakom ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Do finále dvojhry mužov na Wimbledone sa prebojovali Alexander Zverev a Jannik Sinner.
Rovnaké miesto, rovnaká fáza turnaja a rovnaký víťaz. Jannik Sinner po roku opäť urobil krátky proces s Novakom Djokovičom v semifinále Wimbledonu.
Dvadsaťštyriročný Talian zdolal o 15 rokov staršieho Srba Novaka Djokoviča 6:4, 6:4, 6:4 a legendárnemu súperovi nedovolil naplno rozvinúť jeho hru.
Sinner predviedol 40 víťazných úderov popri 15 nevynútených chybách. Víťaz neprišiel ani raz o svoj servis a po svojom prvom podaní prišiel len o šesť fiftínov. Na body premenil aj 17 z 20 nábehov k sieti.
„Je to úžasný pocit byť opäť vo finále tohto mimoriadneho turnaja. Mimoriadny je však aj môj súper, ktorý stále predvádza neuveriteľný tenis. Novak je pravý vzor pre mladú generáciu. Samozrejme, vedel som, že má za sebou ťažký zápas proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu, preto som sa snažil hrať po celý čas maximálne agresívne a nepoľaviť. Som spokojný s tým, ako som to odohral,” uviedol Sinner v prvom televíznom interview na kurte.
Sinner v nedeľu v Londýne zabojuje o piaty grandslamový titul, ale prvý v tomto roku. Je však pozoruhodné, že strojovo hrajúci Talian v tejto sezóne ovládol všetkých päť podujatí ATP Masters 1000 v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride aj Ríme.
Djokovič nevyužil ďalší pokus na zisk rekordného 25. grandslamového titulu. Napriek skvelému výkonu počas 10 dní na Wimbledone sa vytrápil vo štvrťfinále s Kanaďanom Félixom Augerom-Aliassimem, ktorého zdolal až v piatich setoch v supertajbrejku. V semifinále mu potom chýbali sily.
Mesiac po triumfe na Roland Garros sa dočkal Zverev aj postupu do finále na Wimbledone. V semifinále si poradil so senzáciou turnaja, Britom Arthurom Férym 7:6 (0), 6:2, 6:4 a v rebríčku ATP sa bez ohľadu na výsledok finále posunie na druhé miesto pred zraneného Španiela Carlosa Alcaraza.
Zverev na Wimbledone skompletizoval finálové účasti na všetkých štyroch grandslamových turnajoch. Zároveň sa stal prvým nemeckým finalistom Wimbledonu po 31 rokoch a nadviazal na Borisa Beckera. Posledný nemeckžý šampión v All England Clube je Michael Stich z roku 1991.
„Grandslamové turnaje milujem, ale ak som sa niekde herne trápil, tak to bolo na Wimbledone. A zrazu som tu vo finále. Prežívam šťastie a zároveň hrdosť, ale stále vo mne bliká aj herná kontrolka. Mám pred sebou ešte jeden zápas a na ten sa musím najviac sústrediť,“ skonštatoval Zverev.
Zdroj: SITA.sk - Sinner po roku znova „zrušil“ Djokoviča v semifinále Wimbledonu. Jeho finálovým súperom je Zverev – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rovnaké miesto, rovnaká fáza turnaja a rovnaký víťaz. Jannik Sinner po roku opäť urobil krátky proces s Novakom Djokovičom v semifinále Wimbledonu.
Dvadsaťštyriročný Talian zdolal o 15 rokov staršieho Srba Novaka Djokoviča 6:4, 6:4, 6:4 a legendárnemu súperovi nedovolil naplno rozvinúť jeho hru.
Sinner predviedol 40 víťazných úderov popri 15 nevynútených chybách. Víťaz neprišiel ani raz o svoj servis a po svojom prvom podaní prišiel len o šesť fiftínov. Na body premenil aj 17 z 20 nábehov k sieti.
Bol agresívny a nepoľavil
„Je to úžasný pocit byť opäť vo finále tohto mimoriadneho turnaja. Mimoriadny je však aj môj súper, ktorý stále predvádza neuveriteľný tenis. Novak je pravý vzor pre mladú generáciu. Samozrejme, vedel som, že má za sebou ťažký zápas proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu, preto som sa snažil hrať po celý čas maximálne agresívne a nepoľaviť. Som spokojný s tým, ako som to odohral,” uviedol Sinner v prvom televíznom interview na kurte.
Sinner v nedeľu v Londýne zabojuje o piaty grandslamový titul, ale prvý v tomto roku. Je však pozoruhodné, že strojovo hrajúci Talian v tejto sezóne ovládol všetkých päť podujatí ATP Masters 1000 v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride aj Ríme.
Djokovič stále s 24 titulmi
Djokovič nevyužil ďalší pokus na zisk rekordného 25. grandslamového titulu. Napriek skvelému výkonu počas 10 dní na Wimbledone sa vytrápil vo štvrťfinále s Kanaďanom Félixom Augerom-Aliassimem, ktorého zdolal až v piatich setoch v supertajbrejku. V semifinále mu potom chýbali sily.
Bude už druhý
Mesiac po triumfe na Roland Garros sa dočkal Zverev aj postupu do finále na Wimbledone. V semifinále si poradil so senzáciou turnaja, Britom Arthurom Férym 7:6 (0), 6:2, 6:4 a v rebríčku ATP sa bez ohľadu na výsledok finále posunie na druhé miesto pred zraneného Španiela Carlosa Alcaraza.
Nemec po 31 rokoch
Zverev na Wimbledone skompletizoval finálové účasti na všetkých štyroch grandslamových turnajoch. Zároveň sa stal prvým nemeckým finalistom Wimbledonu po 31 rokoch a nadviazal na Borisa Beckera. Posledný nemeckžý šampión v All England Clube je Michael Stich z roku 1991.
„Grandslamové turnaje milujem, ale ak som sa niekde herne trápil, tak to bolo na Wimbledone. A zrazu som tu vo finále. Prežívam šťastie a zároveň hrdosť, ale stále vo mne bliká aj herná kontrolka. Mám pred sebou ešte jeden zápas a na ten sa musím najviac sústrediť,“ skonštatoval Zverev.
Zdroj: SITA.sk - Sinner po roku znova „zrušil“ Djokoviča v semifinále Wimbledonu. Jeho finálovým súperom je Zverev – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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