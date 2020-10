Prešov poskytne infikovaným lekárom a vojakom internáty, zdravotníkom by mali pomáhať aj študenti

Pripravené sú tri internáty

Študenti pri triáži

14.10.2020 (Webnoviny.sk) - Prešovský samosprávny kraj vyčlení svoje internáty na karanténne ubytovanie zdravotníkov a vojakov. V boji proti koronavírusu by pri výpadku zdravotníckeho personálu mohli pomôcť okrem armády aj študenti stredných zdravotníckych škôl.Aj týmito témami sa zaoberal Krízový štáb Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom stredajšom rokovaní. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.Na zasadnutí krízový štáb konštatoval, že po nástupe žiakov stredných škôl na dištančnú formu štúdia budú do konca týždňa vyprázdnené školské krajské internáty. Župa tak bude od ďalšieho týždňa pripravená poskytnúť ubytovanie pre zdravotníkov a príslušníkov armády, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými pacientmi a nechcú ohroziť svojich príbuzných.Karanténne ubytovanie bude k dispozícii v ubytovni na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Poprade. „V prípade požiadavky budú vyčlenené kapacity aj v ubytovni Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou a na internáte SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku, rovnako ako počas prvej vlny pandémie,“ uviedla Heilová.Zdravotníkom by okrem vojakov mohli prísť na pomoc aj študenti stredných zdravotníckych škôl v Prešovskom kraji. Podľa vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana v poslednom štvrtom ročníku je aktuálne 274 žiakov.„Tí by mohli byť k dispozícii najmä pri triáži pacientov, a to v prípade výpadku personálu v zdravotníckych, ale aj sociálnych zariadeniach. O pomoc s posilnením zdravotníckych kapacít z radov študentov chceme požiadať aj Prešovskú univerzitu v Prešove,“ dodal predseda PSK Milan Majerský