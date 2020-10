Tesco pokračuje v raste: Otvára ďalší obchod na strednom Slovensku

Nový supermarket Tesca vBanskej Bystrici:



Otváracie hodiny: od pondelka do soboty, 6.00 – 21.00 hod., vnedeľu: 7.00 – 21.00 hod.



Sortiment vyše 3 800 produktov



Pracovnú príležitosť dostalo 20 nových kolegov Tesca



Predajná plocha supermarketu: 300 štvorcových metrov



Zákazníkom sú kdispozícii 2 klasické pokladne a 2 samoobslužné pokladne



Zdroj: Tesco SR



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2020 (Webnoviny.sk) -"Napriek mimoriadnej situácii Tesco pokračuje v napĺňaní svojho záväzku ďalej rásť a investovať na slovenskom trhu, kde dlhodobo pôsobí. Za viac ako 24 rokov sme vybudovali širokú sieť obchodov rozličných formátov, ktorá sa aktuálne rozrástla na 153 prevádzok. Veľké ďakujem patrí všetkým kolegom Tesca, pretože len vďaka ich fantastickej práci dokážeme byť teraz ešte bližšie k našim zákazníkom ai ch potrebám. Dnešným otvorením nového obchodu ešte viac rozširujeme naše pôsobenie v Banskej Bystrici, kde dlhodobo prevádzkujeme napríklad aj obľúbený hypermarket Tesco. Verím, že zákazníci si rovnako obľúbia aj nový supermarket na Rudohorskej ulici," uviedolMnohí nakupujúci v Banskej Bystrici si už vyskúšali aj online donášku potravín Tesco Online nákupy. Reťazec ju od mája spustil pre 600-tisíc nových zákazníkov vrátane Banskej Bystrice, Zvolena a okolia.Nový supermarket Tesca je tretím obchodom Tesca otvoreným počas tohto roka – ďalšie sa nachádzajú v Turanoch a bratislavskej Petržalke. Reťazec tento rok otvoril aj nové nákupné centrum Galéria v bratislavskej Petržalke s 50 prevádzkami. Súčasťou skupiny Tesco je aj nová franchisingová sieť Žabka, ktorá koncom septembra otvorila prvý obchod na rýchly nákup v hlavnom meste Slovenska.Tesco dnes otvorilo nový supermarket v Banskej Bystrici priamo v centre sídliska Sásová na Rudohorskej ulici. Pre nakupujúcich je k dispozícii bezplatné parkovisko priamo pri novom obchode. Predajňa ponúka 3 800 produktov vrátane čerstvých i trvanlivých potravín a ďalších potrebných výrobkov ako drogéria, kozmetika či krmivo pre domáce zvieratá. Predajná plocha obchodu predstavuje 300 štvorcových metrov. Vďaka otvoreniu nového supermarketu prinieslo Tesco aj za súčasných mimoriadnych okolností pracovnú príležitosť pre 20 nových kolegov.V prvom týždni od otvorenia predajne získajú všetci zákazníci, ktorí nakúpia minimálne v hodnote 10 eur, zľavu 10 %. Pri nákupe stačí predložiť kupón z letáka.Vo všetkom, čo Tesco na Slovensku robí, zohráva dôležitú úlohu podpora komunít. Pri príležitosti otvorenia nového supermarketu reťazec podporí komunitné Divadlo z Pasáže pôsobiace v Banskej Bystrici. Z každého nákupu nad 10 eur daruje divadlu 1 euro, a to počas prvých dvoch dní po otvorení obchodu. "Naše divadlo je unikátom v strednej a východnej Európe – ako prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím. V našej činnosti prepájame kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť a v tomto roku oslavujeme už 25. výročie od nášho založenia. Podpora od Tesca je pre nás úžasným povzbudením do ďalšej práce a veľmi si ju vážime," povedalNový supermarket sa – rovnako ako všetkých 152 ďalších predajní Tesca – zapojí do programu darovania nepredaných potravín. Ľuďom v núdzi tak bude pomáhať každý deň, nepredané potraviny bude distribuovať Slovenské misijné hnutie. Po vypuknutí koronakrízy je pomoc najzraniteľnejším ešte naliehavejšia ako v minulosti. Od začiatku koronakrízy Tesco darovalo už 1 074 ton nepredaných potravín, čo predstavuje takmer 2,6 milióna porcií jedla.Aby sa zákazníci cítili pri nákupe maximálne bezpečne, v novom obchode Tesca sú samozrejmosťou opatrenia zavedené na ochranu zdravia kolegov a zákazníkov.Informačný servis