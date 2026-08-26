|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 26.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Samuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. augusta 2026
Prešov pozná kandidátov na primátora aj župana, o kreslo v krajskom zastupiteľstve zabojuje 476 ľudí
Celkovo svoje kandidátne listiny predložilo do stanoveného termínu 12 politických strán a koalícií. O post primátora mesta Prešov sa v októbrových spojených komunálnych a krajských voľbách ...
Zdieľať
26.8.2026 (SITA.sk) - Celkovo svoje kandidátne listiny predložilo do stanoveného termínu 12 politických strán a koalícií.
O post primátora mesta Prešov sa v októbrových spojených komunálnych a krajských voľbách uchádza šesť kandidátov, ktorí do polnoci 25. augusta predložili svoje kandidátne listiny. Traja uchádzači sú nezávislí, traja kandidujú s podporou koalície politických strán. O post poslancov prešovského mestského zastupiteľstva sa uchádza 138 kandidátov.
Celkovo svoje kandidátne listiny predložilo do stanoveného termínu 12 politických strán a koalícií. Agentúru SITA o tom informoval zapisovateľ mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Prešov Jozef Smetana.
O post primátora zabojuje ako nezávislý kandidát generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Artúr Benes, ktorý je zároveň krajským poslancom. Rovnako ako nezávislý sa o tento post uchádza právnik a súčasný mestský poslanec Martin Eštočák. Šiestu kandidatúru si vyskúša bývalý dvojnásobný bývalý primátor mesta, v súčasnosti mestský a krajský poslanec, advokát Pavel Hagyari, ktorý tiež kandiduje ako nezávislý.
Štvrtým kandidátom je krajinný architekt Rastislav Mochnacký. Súčasný mestský poslanec kandiduje za koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Konzervatívci – Kresťanská únia, Za ľudí a Nova. O svoje znovuzvolenie sa uchádza aj aktuálny primátor 56-ročný František Oľha. Podpredseda strany Demokrati kandiduje aj s podporou strán Progresívne Slovensko a Demokratická strana – Občianski demokrati Slovenska. Jedinou ženou medzi kandidátmi je Svetlana Pavlovičová, ktorá pracuje na Úrade komisára pre deti. Súčasná mestská poslankyňa kandiduje s podporou strán Smer-SD, SNS, Sme rodina a Bratia Slovenska.
Oproti predchádzajúcim voľbám v Prešove sa tak o post primátora mesta uchádza iba polovica záujemcov, keďže v roku 2022 kandidovalo na najvyššiu funkciu v meste až 12 uchádzačov. Štvorica kandidátov – Benes, Eštočák, Hagyari a Oľha si svoju kandidatúru zopakujú, pre Mochnackého a Pavlovičovú ide o prvú kandidatúru na tento post.
Mestské zastupiteľstvo v Prešove bude mať aj v novom volebnom období 31 poslancov, no voliť sa už nebude v siedmich, ale len šiestich obvodoch. Celkovo sa o post v mestskom parlamente uchádza 138 kandidátov, z nich 96 kandiduje pod hlavičkou jednej z 12 strán alebo koalícií. Zvyšných 42 kandidátov je nezávislých.
Nikto neobsadil plnú kandidátku. Najväčšiu má koalícia Progresívne Slovensko, Demokrati, Demokratická strana – Občianski demokrati Slovenska, za ktorú kandiduje 28 ľudí. Za koalíciu vedenú KDH kandiduje 26 uchádzačov, koalícia Smer-SD, SND a Sme rodina navrhla 15 kandidátov a Hlas-SD má 14 kandidátov na poslancov. Zvyšné strany postavili tri a menej kandidátov.
Vo volebnom obvode č. 1, kde si občania zvolia sedem poslancov, podalo kandidačné listiny 27 uchádzačov. V druhom volebnom obvode vyberú voliči spomedzi 16 kandidátov troch poslancov. V treťom a štvrtom obvode kandiduje po 19 záujemcov, volia sa 4., resp. 5 poslanci. Piaty obvod má 22 kandidátov na štyri poslanecké miesta a v najväčšom šiestom volebnom obvode zabojuje o osem poslaneckých miest 35 uchádzačov.
Ako SITA informoval Smetana, mestská volebná komisia bude mať osem členov. "Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie je zvolané primátorom mesta na pondelok 31. augusta, kedy sa uskutoční žreb predsedu a podpredsedu komisie. Odovzdám komisii všetky kandidátne listiny, ktoré posúdia, preveria a zaregistrujú," uviedol Smetana.
O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v spojených samosprávnych voľbách uchádza 11 kandidátov. Kandidatúru podali štyria nezávislí kandidáti, zvyšní kandidujú za politické strany, hnutia alebo koalície. Vyplýva to z údajov Volebnej komisie PSK, ktoré SITA poskytla jej zapisovateľka Mária Lukačíková.
O post predsedu PSK sa opätovne uchádza predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský, ktorý túto funkciu zastáva dve funkčné obdobia. Vo voľbách kandiduje za širokú koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci-Kresťanská únia a Progresívne Slovensko.
Jeho najväčšími vyzývateľmi budú minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, ktorý kandiduje ako nezávislý, europoslanec a krajský poslanec Milan Mazurek, kandidujúci za stranu Republika a europoslankyňa Judita Laššáková, ktorá kandiduje za Smer-SD a Bratia Slovenska.
O funkciu predsedu PSK sa uchádza ako nezávislý kandidát aj Drahomír Čureja. Za Tím Košice kandiduje Zoltán Kašo a za Jednotu Slovanov Ľubomír Goliaš. Ako nezávislí kandidáti podali kandidátne listiny Marián Geci a Jozef Ištok.
Monika Lešková kandiduje za Slovenskú národnú stranu a Ján Stanko za Slovexit. Pred štyrmi rokmi sa o post župana uchádzalo pôvodne 10 kandidátov, dvaja sa napokon predčasne vzdali kandidatúry.
O 67 poslaneckých mandátov v rámci 13 volebných obvodoch Zastupiteľstva PSK sa podľa predbežných údajov uchádza spolu 476 kandidátov. Z nich je 120 nezávislých kandidátov a ďalších 356 kandidátov figuruje na kandidátnych listinách politických strán, hnutí a koalícií.
Kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva podalo 24 politických strán a hnutí a dve koalície - KDH-kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita, Za ľudí, Konzervatívci-Kresťanská únia a Progresívne Slovensko, Demokrati.
Počet kandidátov a kandidátnych listín môže byť ešte spresnený po spracovaní a kontrole všetkých podaných kandidátnych listín v Registri kandidátov a kandidátnych listín.
Lehota na podanie kandidátnych listín v spojených komunálnych a krajských voľbách na Slovensku v roku 2026 uplynula 25. augusta. Išlo o lehotu 60 dní pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Prešov pozná kandidátov na primátora aj župana, o kreslo v krajskom zastupiteľstve zabojuje 476 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
O post primátora mesta Prešov sa v októbrových spojených komunálnych a krajských voľbách uchádza šesť kandidátov, ktorí do polnoci 25. augusta predložili svoje kandidátne listiny. Traja uchádzači sú nezávislí, traja kandidujú s podporou koalície politických strán. O post poslancov prešovského mestského zastupiteľstva sa uchádza 138 kandidátov.
Šesť kandidátov
Celkovo svoje kandidátne listiny predložilo do stanoveného termínu 12 politických strán a koalícií. Agentúru SITA o tom informoval zapisovateľ mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Prešov Jozef Smetana.
O post primátora zabojuje ako nezávislý kandidát generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Artúr Benes, ktorý je zároveň krajským poslancom. Rovnako ako nezávislý sa o tento post uchádza právnik a súčasný mestský poslanec Martin Eštočák. Šiestu kandidatúru si vyskúša bývalý dvojnásobný bývalý primátor mesta, v súčasnosti mestský a krajský poslanec, advokát Pavel Hagyari, ktorý tiež kandiduje ako nezávislý.
Štvrtým kandidátom je krajinný architekt Rastislav Mochnacký. Súčasný mestský poslanec kandiduje za koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Konzervatívci – Kresťanská únia, Za ľudí a Nova. O svoje znovuzvolenie sa uchádza aj aktuálny primátor 56-ročný František Oľha. Podpredseda strany Demokrati kandiduje aj s podporou strán Progresívne Slovensko a Demokratická strana – Občianski demokrati Slovenska. Jedinou ženou medzi kandidátmi je Svetlana Pavlovičová, ktorá pracuje na Úrade komisára pre deti. Súčasná mestská poslankyňa kandiduje s podporou strán Smer-SD, SNS, Sme rodina a Bratia Slovenska.
Oproti predchádzajúcim voľbám v Prešove sa tak o post primátora mesta uchádza iba polovica záujemcov, keďže v roku 2022 kandidovalo na najvyššiu funkciu v meste až 12 uchádzačov. Štvorica kandidátov – Benes, Eštočák, Hagyari a Oľha si svoju kandidatúru zopakujú, pre Mochnackého a Pavlovičovú ide o prvú kandidatúru na tento post.
Mestské zastupiteľstvo v Prešove
Mestské zastupiteľstvo v Prešove bude mať aj v novom volebnom období 31 poslancov, no voliť sa už nebude v siedmich, ale len šiestich obvodoch. Celkovo sa o post v mestskom parlamente uchádza 138 kandidátov, z nich 96 kandiduje pod hlavičkou jednej z 12 strán alebo koalícií. Zvyšných 42 kandidátov je nezávislých.
Nikto neobsadil plnú kandidátku. Najväčšiu má koalícia Progresívne Slovensko, Demokrati, Demokratická strana – Občianski demokrati Slovenska, za ktorú kandiduje 28 ľudí. Za koalíciu vedenú KDH kandiduje 26 uchádzačov, koalícia Smer-SD, SND a Sme rodina navrhla 15 kandidátov a Hlas-SD má 14 kandidátov na poslancov. Zvyšné strany postavili tri a menej kandidátov.
Vo volebnom obvode č. 1, kde si občania zvolia sedem poslancov, podalo kandidačné listiny 27 uchádzačov. V druhom volebnom obvode vyberú voliči spomedzi 16 kandidátov troch poslancov. V treťom a štvrtom obvode kandiduje po 19 záujemcov, volia sa 4., resp. 5 poslanci. Piaty obvod má 22 kandidátov na štyri poslanecké miesta a v najväčšom šiestom volebnom obvode zabojuje o osem poslaneckých miest 35 uchádzačov.
Ako SITA informoval Smetana, mestská volebná komisia bude mať osem členov. "Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie je zvolané primátorom mesta na pondelok 31. augusta, kedy sa uskutoční žreb predsedu a podpredsedu komisie. Odovzdám komisii všetky kandidátne listiny, ktoré posúdia, preveria a zaregistrujú," uviedol Smetana.
Kandidáti na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja
O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v spojených samosprávnych voľbách uchádza 11 kandidátov. Kandidatúru podali štyria nezávislí kandidáti, zvyšní kandidujú za politické strany, hnutia alebo koalície. Vyplýva to z údajov Volebnej komisie PSK, ktoré SITA poskytla jej zapisovateľka Mária Lukačíková.
O post predsedu PSK sa opätovne uchádza predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský, ktorý túto funkciu zastáva dve funkčné obdobia. Vo voľbách kandiduje za širokú koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci-Kresťanská únia a Progresívne Slovensko.
Jeho najväčšími vyzývateľmi budú minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, ktorý kandiduje ako nezávislý, europoslanec a krajský poslanec Milan Mazurek, kandidujúci za stranu Republika a europoslankyňa Judita Laššáková, ktorá kandiduje za Smer-SD a Bratia Slovenska.
O funkciu predsedu PSK sa uchádza ako nezávislý kandidát aj Drahomír Čureja. Za Tím Košice kandiduje Zoltán Kašo a za Jednotu Slovanov Ľubomír Goliaš. Ako nezávislí kandidáti podali kandidátne listiny Marián Geci a Jozef Ištok.
Monika Lešková kandiduje za Slovenskú národnú stranu a Ján Stanko za Slovexit. Pred štyrmi rokmi sa o post župana uchádzalo pôvodne 10 kandidátov, dvaja sa napokon predčasne vzdali kandidatúry.
Zastupiteľstvo PSK
O 67 poslaneckých mandátov v rámci 13 volebných obvodoch Zastupiteľstva PSK sa podľa predbežných údajov uchádza spolu 476 kandidátov. Z nich je 120 nezávislých kandidátov a ďalších 356 kandidátov figuruje na kandidátnych listinách politických strán, hnutí a koalícií.
Kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva podalo 24 politických strán a hnutí a dve koalície - KDH-kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita, Za ľudí, Konzervatívci-Kresťanská únia a Progresívne Slovensko, Demokrati.
Počet kandidátov a kandidátnych listín môže byť ešte spresnený po spracovaní a kontrole všetkých podaných kandidátnych listín v Registri kandidátov a kandidátnych listín.
Lehota na podanie kandidátnych listín v spojených komunálnych a krajských voľbách na Slovensku v roku 2026 uplynula 25. augusta. Išlo o lehotu 60 dní pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Prešov pozná kandidátov na primátora aj župana, o kreslo v krajskom zastupiteľstve zabojuje 476 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Proces v prípade vraždy Jána Kuciaka pokračuje. Na súde vypovedajú ďalší svedkovia
Proces v prípade vraždy Jána Kuciaka pokračuje. Na súde vypovedajú ďalší svedkovia
<< predchádzajúci článok
Rada prokurátorov vyzýva politikov na vecnú kritiku: Bez invektív a nepodložených tvrdení
Rada prokurátorov vyzýva politikov na vecnú kritiku: Bez invektív a nepodložených tvrdení