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26. augusta 2026
Rada prokurátorov vyzýva politikov na vecnú kritiku: Bez invektív a nepodložených tvrdení
Reaguje na ostré vyjadrenia Roberta Fica k vyšetrovaniu kauzy MOM-iek. Maroš Žilinka odmieta politické zasahovanie do práce prokuratúry. Kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov musí byť vedená vecne, ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Reaguje na ostré vyjadrenia Roberta Fica k vyšetrovaniu kauzy MOM-iek. Maroš Žilinka odmieta politické zasahovanie do práce prokuratúry.
Kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov musí byť vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. Uvádza to vo vyhlásení Rada prokurátorov SR s tým, že opomínanie týchto princípov zásadne oslabuje dôveru verejnosti nielen v prokuratúru, ale najmä v právny štát, spravodlivosť a nezávislosť všetkých orgánov ochrany práva.
„Rada prokurátorov SR v súvislosti s medializovanými vyjadreniami predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci opakovane vyzýva na korektnosť vo vyjadrovaní a striedmosť vo vytváraní úsudkov vo vzťahu ku veciam, v ktorých aktuálne prebieha prípravné konanie," uviedla rada.
Predseda vlády Robert Fico na tlačovej besede 22. augusta reagoval na kauzu súvislosti s mobilnými odberovými miestami. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID z protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite 18. augusta vykonal akciu s krycím názvom Faktúra, ktorá súvisela s prevádzkovaním takzvaných MOM-iek v období pandémie COVID-19 a podvodného vyplácania finančných prostriedkov. V rámci akcie obvinili zamestnankyňu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá mala v období od marca do decembra 2021 zadávať do účtovno-ekonomického systému ministerstva údaje z falošných faktúr.
Fico v tejto súvislosti adresoval tri výzvy, jednu z nich aj Generálnu prokuratúru SR, na ktorú má hneď niekoľko otázok. Pýta sa, prečo bola osoba, ktorá je obvinená z ukradnutia 2,1 milióna eur, pustená zo zadržania. Pripomenul, že napríklad taký podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) také šťastie nemal. „Prečo v prípade 2,1 milióna jasného zlodejstva, je človek prepustený zo zadržania? Pýtame sa ďalej, aké kroky boli urobené, pokiaľ ide o biele kone. Aké kroky boli urobené voči bankám? Aké kroky boli urobené vo vzťahu k partnerovi tejto pani? Kde tie peniaze skončili?,“ doplnil Fico, ktorý vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby verejnosti odpovedal na tieto otázky.
Žilinka sa následne v reakcii vyjadril sa aj k vzťahom vlády s GP SR. „Vzťahy zodpovedajú postaveniu a kompetenciám generálneho prokurátora SR a ubezpečujem vás, že ja nie som nervózny,” uviedol Žilinka vo videu na sociálnej sieti v súvislosti s výrokmi o tom, že by medzi vládou a GP SR mali byť zvláštne vzťahy, či o tom, že je tam veľa nervozity. Na margo ďalších vyjadrení o tom, že aktívne vystupuje (Žilinka), ich generálny prokurátor potvrdil a konštatoval, že vystupuje odborne a vecne.
„Predseda vlády SR, ani nikto iný, mi nebude diktovať, kedy sa mám vyjadriť, a už vôbec nie ako sa mám vyjadriť,” prízvukoval. Žilinka tiež reagoval na „podsúvanie” toho, že je opozičným kandidátom na generálneho prokurátora. Považuje ho za nevhodné. Poukázal, že bol zvolený 132 hlasmi poslancov parlamentu. Na margo konkrétnych výziev premiéra uviedol, že nikdy nezakrýval pochybenia či nezákonnosti v postupoch a rozhodnutiach podriadených prokurátorov a prokuratúr, a tak to bude aj teraz.
„Vždy som vykonal všetko, čo bolo potrebné pre zistenie, či v ich postupoch došlo k porušeniu zákona, alebo inému pochybeniu. A vždy som aj prijímal opatrenia za účelom ich odstránenia, prijatia vecných a aj personálnych pochybení,” uviedol.
Žilinka sa tiež vyjadril ku konkrétnemu prípadu, na ktorý Fico reagoval a v tomto smere poukázal, že ide o prípad, ktorý je v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné, a nejestvuje povinnosť informovať o krokoch, ktoré vykonali alebo plánujú vykonať na objasnenie veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. „Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali, či zneužívali, na politické účely, či napĺňanie politickej agendy, alebo politických sľubov,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Rada prokurátorov vyzýva politikov na vecnú kritiku: Bez invektív a nepodložených tvrdení © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov musí byť vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. Uvádza to vo vyhlásení Rada prokurátorov SR s tým, že opomínanie týchto princípov zásadne oslabuje dôveru verejnosti nielen v prokuratúru, ale najmä v právny štát, spravodlivosť a nezávislosť všetkých orgánov ochrany práva.
Opakovaná výzva na korektnosť a striedmosť
„Rada prokurátorov SR v súvislosti s medializovanými vyjadreniami predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci opakovane vyzýva na korektnosť vo vyjadrovaní a striedmosť vo vytváraní úsudkov vo vzťahu ku veciam, v ktorých aktuálne prebieha prípravné konanie," uviedla rada.
Predseda vlády Robert Fico na tlačovej besede 22. augusta reagoval na kauzu súvislosti s mobilnými odberovými miestami. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID z protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite 18. augusta vykonal akciu s krycím názvom Faktúra, ktorá súvisela s prevádzkovaním takzvaných MOM-iek v období pandémie COVID-19 a podvodného vyplácania finančných prostriedkov. V rámci akcie obvinili zamestnankyňu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá mala v období od marca do decembra 2021 zadávať do účtovno-ekonomického systému ministerstva údaje z falošných faktúr.
Adresované 3 výzvy
Fico v tejto súvislosti adresoval tri výzvy, jednu z nich aj Generálnu prokuratúru SR, na ktorú má hneď niekoľko otázok. Pýta sa, prečo bola osoba, ktorá je obvinená z ukradnutia 2,1 milióna eur, pustená zo zadržania. Pripomenul, že napríklad taký podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) také šťastie nemal. „Prečo v prípade 2,1 milióna jasného zlodejstva, je človek prepustený zo zadržania? Pýtame sa ďalej, aké kroky boli urobené, pokiaľ ide o biele kone. Aké kroky boli urobené voči bankám? Aké kroky boli urobené vo vzťahu k partnerovi tejto pani? Kde tie peniaze skončili?,“ doplnil Fico, ktorý vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby verejnosti odpovedal na tieto otázky.
Žilinka sa následne v reakcii vyjadril sa aj k vzťahom vlády s GP SR. „Vzťahy zodpovedajú postaveniu a kompetenciám generálneho prokurátora SR a ubezpečujem vás, že ja nie som nervózny,” uviedol Žilinka vo videu na sociálnej sieti v súvislosti s výrokmi o tom, že by medzi vládou a GP SR mali byť zvláštne vzťahy, či o tom, že je tam veľa nervozity. Na margo ďalších vyjadrení o tom, že aktívne vystupuje (Žilinka), ich generálny prokurátor potvrdil a konštatoval, že vystupuje odborne a vecne.
Vyjadrenia Žilinku
„Predseda vlády SR, ani nikto iný, mi nebude diktovať, kedy sa mám vyjadriť, a už vôbec nie ako sa mám vyjadriť,” prízvukoval. Žilinka tiež reagoval na „podsúvanie” toho, že je opozičným kandidátom na generálneho prokurátora. Považuje ho za nevhodné. Poukázal, že bol zvolený 132 hlasmi poslancov parlamentu. Na margo konkrétnych výziev premiéra uviedol, že nikdy nezakrýval pochybenia či nezákonnosti v postupoch a rozhodnutiach podriadených prokurátorov a prokuratúr, a tak to bude aj teraz.
„Vždy som vykonal všetko, čo bolo potrebné pre zistenie, či v ich postupoch došlo k porušeniu zákona, alebo inému pochybeniu. A vždy som aj prijímal opatrenia za účelom ich odstránenia, prijatia vecných a aj personálnych pochybení,” uviedol.
Žilinka sa tiež vyjadril ku konkrétnemu prípadu, na ktorý Fico reagoval a v tomto smere poukázal, že ide o prípad, ktorý je v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné, a nejestvuje povinnosť informovať o krokoch, ktoré vykonali alebo plánujú vykonať na objasnenie veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. „Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali, či zneužívali, na politické účely, či napĺňanie politickej agendy, alebo politických sľubov,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Rada prokurátorov vyzýva politikov na vecnú kritiku: Bez invektív a nepodložených tvrdení © SITA Všetky práva vyhradené.
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