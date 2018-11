Prešov tesne porazil Bjerringbro/Silkeborg

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

C-skupina:



Bjerringbro/Silkeborg - Tatran Prešov 29:30 (17:14)



Najviac gólov Silkeborgu: Knudsen 7, Markussen 7, Nielsen 7, zostava a góly Tatrana: Cvitkovič, Čupryna - Rábek 9, Hrstka, Lapajne 2, Krok, L. Urban 2, Číp, 1, Vučko 3, Straňovský 4, Butorac 9, Kasal, Carapkin, Gatine, Babič. Rozhodovali: Schulze, Tönnies (obaja Nem.), TH: 1/0 - 5/5, vylúčení: 4:3, ŽK: 2:2, ČK: Nöddesbo (Silk.).



Tabuľka C-skupiny:



1. Bjerringbro/Silkeborg 8 6 0 2 261:216 12



2. Sporting Lisabon 8 6 0 2 242:220 12



3. TATRAN PREŠOV 8 6 0 2 222:206 12



4. Besiktas Mogaz 8 3 0 5 200:225 6



5. Čechovskí Medvedi 8 2 0 6 212:226 4



6. Metalurg Skopje 8 1 0 7 193:237 2





Zostávajúci program Tatrana:



sobota, 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/



sobota, 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/

Silkeborg 18. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov dosiahli vo svojom ôsmom zápase v C-skupine Ligy majstrov cenný triumf na palubovke dánskeho Bjerringbro/Silkeborgu 30:29 a zvýraznili tak svoju šancu na postup. O víťazstve na pôde lídra tabuľky rozhodli v úplnom závere zápasu, keď víťazný gól strelil Bruno Butorac.Prešovčania nastúpia na predposledný zápas v C-skupine v sobotu 24. novembra na palubovke Čechovských Medveďov, ktorým sa pokúsia odplatiť domácu prehru.Domáci mali lepší štart do zápasu a od úvodných minút potvrdzovali pozíciu favorita. Viedli 5:2, no Prešovčania zdvihli hlavy a vyrovnali na 7:7. Hostia úspešne doťahovali tesné manká na súpera až do stavu 14:14. Záver prvého polčasu vyšiel lepšie Silkeborgu, ktorého hráči využili aj slabšiu chvíľu Prešovčanov v ofenzíve a prvý polčas vyhrali o tri góly (17:14).Štart do druhého dejstva vyšiel Tatranu, ktorý rýchlo stiahol stratu a vyrovnal na 17:17. Hostí v druhom polčase viackrát podržal brankár Cvitkovič a aj vďaka tomu išli v 40. minúte prvýkrát do vedenia, keď Číp upravil na 20:21.Prešovčania sa v zlomových momentoch viackrát dopúšťali chýb, zásluhou dostatočnej streleckej efektivity však držali krok so súperom. V 49. minúte sa Prešovčanom vydarila efektná "nahadzovačka" so zakončením Butoraca, na ktorú onedlho nadviazali Rábek a Urban (24:26). Hostia síce o náskok prišli v 29. minúte, no ich víťazný gól strelil zo sedmičky Butorac. Domáci síce dokázali vyrovnať, ich gól však neplatil pre prešľap.