Prešov v súvislosti so štrajkom zamestnancov DPMP zriadil krízový štáb

Prešov 30. mája (TASR) – V súvislosti s ostrým štrajkom, ktorý na piatok (31. 5.) ohlásili odborári Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP), mesto zriadilo krízový štáb. Jeho cieľom je zabezpečiť plynulosť dopravy. Radnica tvrdí, že mala záujem o to, aby sa štrajku, ktorým odborári požadujú zvýšenie miezd zamestnancov, predišlo.uviedol viceprimátor Prešova Vladimír Feľbaba.Ponuka vedenia podniku a prísľub zvýšenia mzdových taríf o 0,40 eura bola podľa hovorkyne mesta Evy Peknušiakovej štrajkovým výborom a zamestnancami zamietnutá a opätovne bola predložená požiadavka zvýšenia o 0,70 eura s platnosťou od 1. júla 2019 a ďalším zvýšením o 0,30 eura s platnosťou od 1. januára 2020.Čo sa týka zvýšenia rozpočtu a hľadania finančných zdrojov na zvýšenie platov, Feľbaba povedal, že mesto v tejto chvíli nechce ísť do žiadnych garancií.doplnil viceprimátor.V súvislosti s ohláseným štrajkom mesto vo štvrtok zriadilo krízový štáb, ktorý má za cieľ v prvom rade monitorovať situáciu, ktorá bude na cestách.povedal Feľbaba s tým, že požiadali riaditeľa DPMP, aby na zastávkach boli oznámenia o tom, akým spôsobom bude riešená doprava.vysvetlil riaditeľ DPMP Peter Janus a pokračoval, že ak by vyhoveli odborárom, na zvýšenie miezd na rok 2019 by potrebovali ďalších približne 500.000 eur a v roku 2020 by to bolo asi 1,4 milióna eur.DPMP zatiaľ ráta približne s 30 vodičmi, ktorými v piatok zabezpečí krízovú výpravu liniek. Tí zabezpečia prepravu cestujúcich do nemocníc, zdravotníckych zariadení a detí do škôl.uviedol Janus.Konkrétne časy príchodu jednotlivých spojov podľa Janusa garantovať nevedia.doplnil riaditeľ s tým, že v piatok nebudú v autobusoch revízori vykonávať kontroly.Predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka po štvrtkovom rokovaní štrajkového výboru potvrdil vstup do celodenného štrajku. K dohode so zamestnávateľom podľa jeho slov doteraz neprišlo.povedal Straka.