SR víta rozhodnutie začať prístupové rokovania s Tiranou a Skopje

Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Bratislava 30. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky privítalo vo štvrtok zverejnenie tohtoročných správ Európskej komisie (EK) týkajúcich sa politiky rozširovania, ako aj stanovisko eurokomisie k žiadosti o členstvo Bosny a Hercegoviny v Európskej únii.Komisia v stredu (29. 5.) odporučila členským štátom EÚ začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom. O tom, či sa prístupové rokovania s oboma krajinami skutočne začnú, rozhodne Rada EÚ pre zahraničné veci na svojom zasadnutí 18. júna v Luxemburgu.Rezort slovenskej diplomacie v tejto súvislosti ocenil úsilie Európskej komisie ponúknuť detailný prehľad pokroku, ktoré kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti za uplynulý rok dosiahli s cieľom naplniť svoje eurointegračné ciele.Ministerstvo je presvedčené, že rozširovanie Únie na základe plnenia stanovených kritérií je strategickou investíciou do bezpečnej, stabilnej a zjednotenej EÚ založenej na spoločných hodnotách, pričom rešpektovanie princípov demokracie, ľudských práv, ako aj pokrok v oblasti právneho štátu, slobody médií a regionálnej spolupráce zostávajú podstatnými kritériami pre napredovanie k plnoprávnemu členstvu v Únii.Slovenská diplomacia privítala opätovné odporúčanie otvoriť prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom o členstve v EÚ, lebouvádza sa v oficiálnom komuniké ministerstva.Slovenská strana zároveň privítala skutočnosť, že Čierna Hora dosiahla výrazný pokrok v doterajších prístupových rokovaniach a ocenila aj pokrok Srbska dosiahnutý vo viacerých oblastiach, čo by sa malo odraziť aj v tempe otvárania nových rokovacích kapitol. Rezort slovenskej diplomacie očakáva od Srbska a Kosova ďalšie úsilie pre dosiahnutie komplexnej právne záväznej dohody o normalizácii vzájomných vzťahov.uvádza sa v dokumente ministerstva zahraničných vecí.V prípade Turecka podľa Bratislavy platí, že táto krajina je naďalej strategickým partnerom EÚ v mnohých oblastiach a spojencom v NATO, ale tak ako pri každej inej kandidátskej krajine aj pre Turecko je pokrok v približovaní k EÚ možné dosiahnuť len plnením stanovených kritérií.(spravodajca TASR Jaromír Novak)