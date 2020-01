Prešov vyzval obyvateľov Mukačevskej ulice na nahlásenie škôd po výbuchu, mesto ich odškodní

Mesto všetky žiadosti posúdi

Na účte sú takmer štyri milióny eur

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov vyzvalo všetkých obyvateľov Mukačevskej ulice, ktorým vznikli škody na majetku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome číslo 7, prípadne v súvislosti so zásahom záchranných zložiek na mieste nešťastia, aby nahlasovali škody na mestskom úrade. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, obyvatelia Mukačevskej ulice, ktorým tlaková vlna po výbuchu plynu 6. decembra minulého roka poškodila nehnuteľnosti, zariadenie interiéru bytov, alebo motorové vozidlá, môžu vzniknuté škody osobne nahlásiť v Klientskom centre Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici 26.Prihlásiť sa môžu aj majitelia motorových vozidiel, ktoré boli poškodené počas zásahu záchranných zložiek v deň tragédie. „Pri nahlásení škôd je potrebné doložiť potvrdenie o ich rozsahu z poisťovne alebo z polície, prípadne od správcu bytového domu, ktorý škody zaevidoval,“ upozornil Tomek.Ako dodal, mesto všetky žiadosti v čo najkratšom čase posúdi a bude sa snažiť odškodniť obyvateľov Mukačevskej ulice formou jednorazových príspevkov. Radnica bude posudzovať aj žiadosti na vyplatenie príspevkov na bývanie pre ľudí z bytov na Mukačevskej ulici, ktoré boli neobývateľné bezprostredne po výbuchu v bytovom dome číslo 7. „Netýka sa to však obyvateľov Mukačevskej 9, pre ktorých platia Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou,“ dodal Tomek.Mesto Prešov zatiaľ finančne podporilo ľudí dotknutých výbuchom plynu v bytovom dome číslo 7. Z oficiálneho účtu, zriadenom na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou na Mukačevskej ulici, obyvateľom bytovky doteraz prerozdelilo 523 500 eur. Prvé úhrady pre obyvateľov dotknutých výbuchom začalo mesto vyplácať 20. decembra 2019. Na oficiálnom verejnom účte mesta Prešov sú už takmer štyri milióny eur. K 22. januáru naň vyzbierali už vyše 3,97 milióna eur. Verejná zbierka potrvá do 31. januára.Výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo 6. decembra minulého roku, si vyžiadal sedem potvrdených obetí. Jedna potenciálna obeť je doteraz nezvestná. Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky. Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci a horskí záchranári. Poškodený panelák už za pomoci špeciálneho demolačného stroja zbúrali. V Prešove je aj naďalej vyhlásená mimoriadna situácia.