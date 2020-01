U.S. Steel rokuje s odbormi o novej kolektívnej zmluve, chce pokračovať v skrátenom týždni

Situácia na trhu je komplikovaná

Súčasná dohoda konči na konci januára

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia U. S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice včera ukončili prvé kolo rokovaní o novej kolektívnej zmluve na roky 2020 až 2024. Ďalšie kolo sa uskutoční 6. februára. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca USSK Ján Bača a predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.„Včera sa uskutočnilo prvé kolo vyjednávania o kolektívnej zmluve. Na prvom kole boli predstavené tímy vyjednávačov a okrem informácií o ekonomických a trhových podmienkach, ako aj o prognózach na rok 2020 a nasledujúce roky, vyjednávači prešli niekoľko bodov z návrhu, kde si vysvetľovali svoje postoje,“ uviedol Varga.Na stretnutí prebrali aj tému skráteného pracovného týždňa. „Situácia na trhu s oceľou je stále veľmi komplikovaná. Navrhli sme preto predstaviteľom odborov pokračovanie skráteného pracovného týždňa aj vo februári a marci. Keďže stále ideme na dve vysoké pece, nejdú na plnú kapacitu ani ďalšie pracoviská v technologickom cykle, tomu sa musíme prispôsobiť. Náklady na pracovnú silu sú totiž jedna z mála položiek, ktorá je v našich rukách,“ uviedol Bača. Ako ďalej dodal, deň neprítomnosti v práci bude kompenzovaný náhradou mzdy v sume 60 percent priemerného zárobku zamestnanca.Ako pre agentúru SITA uviedol Varga, odborári už na návrh vedenia reagovali protinávrhom a počkajú na vyjadrenie zamestnávateľa.Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 60 percent mzdy. Následne pre situáciu na trhu s oceľou skrátený pracovný týždeň pokračoval až do 31. augusta, následne v mesiacoch november, december a január. Súčasná dohoda o skrátenom pracovnom týždni, na ktorej sa odborári s vedením USSK dohodli v novembri, skončí 31. januára.V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.