Prešovčania majú za sebou ťažký rok, poznačil ho výbuch bytovky i rozšírenie pandémie koronavírusu

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ako jeden z najnáročnejších v novodobej histórii mesta označila končiaci sa rok 2020 primátorka Prešova Andrea Turčanová . Poznačený bol podľa nej najmä dvomi udalosťami. V úvode roka doznievajúcou tragédiou, ktorá sa udiala 6. decembra 2019 pri výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici a o život pripravila osem ľudí.„V januári ešte naplno pokračovali záchranné práce v okolí asanovaného bytového domu. V polovici februára som ako predsedníčka krízového štábu mesta v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva odvolala mimoriadnu situáciu.Ani vo sne by mi v tom čase nenapadlo, že do mesiaca budeme čeliť pandémii, akú ľudstvo nezažilo už takmer sto rokov,“ uviedla pri hodnotení roka poznačeného novým koronavírusom prvá žena mesta Prešov.Ako poznamenala, mesto sa v ďalších mesiacoch sústredilo na prijímanie rýchlych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy. Zároveň sa snažilo pomôcť ochrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, vrátane seniorov."Jednou z najnáročnejších úloh, ktorú sme museli v tomto roku zrealizovať, boli dve kolá celoplošného testovania. Vo veľmi krátkom čase sme museli pripraviť 66 odberných miest v rámci celého mesta, zabezpečiť administratívnych pracovníkov a množstvo ochranných pomôcok. Napriek tomu, že zásadné pokyny z úrovne štátu prichádzali na poslednú chvíľu a nevedeli sme, či sa nám podarí otvoriť všetky odberné miesta, testovanie nakoniec prebehlo bez výraznejších komplikácií,“ skonštatovala s odstupom času Turčanová.V súvislosti s pandémiou mesto riešilo mimoriadnu situáciu vo svojich sociálnych zariadeniach, kde zabezpečovalo ochranné a hygienické pomôcky a dezinfekciu. Zabezpečovalo tiež poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a v spolupráci s partnermi aj nákupy, lieky, obedy a nevyhnutný sprievod k lekárovi pre seniorov.Šili a rozdávali sa rúška pre zamestnancov, seniorov a najohrozenejšie skupiny obyvateľov mesta. "V krajine nastali prísne obmedzenia a začalo sa ekonomicky náročné obdobie šetrenia, v dôsledku čoho sme museli prehodnotiť všetky plánované investície,“ poznamenala Turčanová.Napriek tomu sa podľa nej podarilo mestu začať, ale aj dokončiť viacero investičných aktivít. Za jednu z najdôležitejších označila začiatok rekonštrukcie Jarkovej ulice v centre mesta za 3,6 milióna eur, ktorej dokončenie sa presunulo na začiatok budúceho roka.Z ukončených investícii považuje Turčanová za dôležité najmä sfinalizovanie prvej etapy rekonštrukcie zimného štadióna za takmer päť miliónov eur hradených výlučne z rozpočtu mesta, ale aj pokračovanie rekonštrukcie cyklistického velodrómu, jediného svojho druhu na Slovensku. Práce na ňom sa majú dokončiť v budúcom roku.Z pohľadu budúcnosti považuje Turčanová za dôležité schválenie financovania takmer 20-miliónovej spoločnej investície do futbalového štadióna s Prešovským samosprávnym krajom, ktorej výstavba sa má začať v budúcom roku.Mesto však plánuje zrealizovať aj dvojmiliónovú rekonštrukciu mosta na Škultétyho ulici či zariadenia pre seniorov Harmónia na Cemjate s odhadovanými nákladmi 1,6 milióna eur. Aj rok 2021 bude podľa primátorky Prešova poznačený dôsledkom šírenia koronavírusu. "Do akej miery to ovplyvní naše životy, ale aj dianie a chod mesta, však ukáže až čas,“ dodala Turčanová.