Na Slovensku sa začalo očkovanie proti covidu-19. Ako prvý dostal vakcínu infektológ Vladimír Krčméry, potom nasledovali členovia konzília odborníkov.

Okamžite po tom, ako dostali vakcínu prví lekári a odborníci, sa ozval Robert Fico. Predseda Smeru aj doteraz očkovanie spochybňoval. Živý prenos z prvého očkovania nazval demagógiou a propagandou, Pfizer označil za chlebodarcu médií.

Marek Krajčí označil začiatok očkovania proti covidu-19 za historickú chvíľu. „Som rád, že prvým, ktorý bude zaočkovaný, je pán profesor Vladimír Krčméry. Človek, ktorý bojoval s epidémiami aj na iných miestach sveta, človek, ktorý zasvätil svoj život záchrane životov iných. Som rád, že bude vzorom pre všetkých nás,“ povedal minister zdravotníctva.

Vakcínou od firiem BioNTech a Pfizer už boli vo svete zaočkované milióny ľudí, povedala epidemiologička Zuzana Krištúfková: „Niet pochýb o tom, že sú bezpečné… Je na každom z nás, ako sa rozhodneme. My, členovia konzília odborníkov, ideme do toho.“

Infektológ Pavel Jarčuška pred začatím očkovania vyhlásil, že antibiotiká a vakcíny za posledných 120 rokov najviac prispeli k predĺženiu priemernej dĺžky života ľudí.

Vladimír Krčméry po zaočkovaní vakcínou proti covidu-19: „Vyhrali sme stávku, že do Vianoc bude vakcína, bolo to veľké úsilie. Sme prvou z okolitých krajín, kde sa očkuje.“

Podľa Mareka Krajčího očkovanie potrvá podľa toho, ako budú prichádzať vakcíny. Ak by sa podarilo vybudovať 79 očkovacích centier v každom okrese, ktoré by mali kapacitu 500 očkovaní denne, mohli by byť obyvatelia Slovenska zaočkovaní za tri mesiace.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na očkovanie reagoval statusom s fotografiou Vladimíra Krčméryho a heštegom „Zdravé Slovensko“.

