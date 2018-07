Prešovská nemocnica nariadila časti personálu očkovanie proti osýpkam

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 20. júla (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je v prípade potreby pripravená poskytnúť súčinnosť v súvislosti s epidemiologickou situáciou v okrese Michalovce. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.vysvetlila Cenková.Nariadenie sa týka oddelení infektológie, pediatrie, interného a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach vypracovala prehľad zaočkovanosti proti osýpkam alebo prekonania osýpok zdravotníckych pracovníkov na vybraných pracoviskách.povedala pre TASR hovorkyňa UNLP v Košiciach Ivana Stašková.V prípade objavenia sa pacientov s osýpkami hospitalizovaných v rámci UNLP, respektíve v prípade nových informácií alebo pokynov z RÚVZ Košice, budú podľa Staškovej realizovať ďalšie kroky a nariadené opatrenia.V súvislosti s epidémiou osýpok vyhlásili pre okres Michalovce minulý týždeň mimoriadnu situáciu. Krízový štáb prijal viaceré opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vysoko nákazlivého ochorenia. Patrí medzi ne okrem iných aj monitoring polície či zákaz hromadných podujatí vo viacerých lokalitách okresu. Naposledy zasadal na tamojšom okresnom úrade v stredu (18.7.), najbližšie stretnutie jeho členov sa uskutoční 31. júla.Prvé dva prípady podozrenia na osýpky evidujú u detí v nových lokalitách, a to vo Vranove nad Topľou a Trebišove.pre TASR to uviedla Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, ktorá prevádzkuje nemocnice v oboch týchto mestách.