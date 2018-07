V Žiline po prvý raz rokovali zástupcovia miest Slovenska a Chorvátska

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Stráža 20. júla (TASR) – Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) so Združením obcí Chorvátska vytvára priestor na výmenu vzájomných skúseností a zvýšenie významu samospráv v oboch krajinách. Po prvom vzájomnom rokovaní sa na tom v piatok v Stráži pri Žiline zhodli predseda ZMOS Michal Sýkora a predseda Združenia obcí Chorvátska Martin Baričević.Podľa Baričevića sú na Slovensku i v Chorvátsku rôzne oblasti, v ktorých sa samosprávy vyvíjali lepšie.povedal predseda Združenia obcí Chorvátska.uviedol Sýkora.Doplnil, že Chorvátov by sme na Slovensko mohli prilákať do hôr alebo vďaka liečebným kúpeľom." dodal predseda ZMOS.Na stretnutí najvyšších predstaviteľov samospráv sa zúčastnila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.dodala Jurinová.Stretnutie oboch samosprávnych organizácií iniciovala obec Belá v okrese Žilina pri príležitosti 640. výročia, ktoré oslávi počas nastávajúceho víkendu.uzavrel starosta Belej Matúš Krajči.