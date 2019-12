Prešovské AMC Trio vydáva nový album

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava/Prešov 10. decembra (TASR) – Prešovská formácia AMC Trio vydáva po štyroch rokoch nový autorský album. Na prebale je označený ako AMC Trio Plus, čo značí, že sa na ňom podieľali okrem trojice Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stanislav Cvanciger aj ďalší hudobníci. K nim sa navyše pripojili renomovaní hostia, huslistka Regina Carter a saxofonista Eric Marienthal. Novinku predstaví formácia naživo domácemu publiku v utorok v prešovskom klube Stromoradie. Do života album uvedie sedemnásobný držiteľ Grammy, trubkár Randy Brecker, s ktorým si nové skladby aj spoločne zahrajú. TASR informoval PR manažér Edo Kopček.Novinka obsahuje deväť skladieb, sú nimi Dream Of A Tramp, Melting Pot (feat. Eric Marienthal), Lapis Refugi (feat. Regina Carter), Last Moment (feat. Eric Marienthal), Because Of Your Sad Eyes (spev Peter Lipa), Face The Race, Breaking News (feat. Eric Marienthal), Autumn Desires (feat. Regina Carter), Take Me To The Sky (spev Lina Mayer). Z deviatich skladieb sú dve spievané, Peter Lipa v piesni Because Of Your Sad Eyes, ktorá je známa z druhého albumu skupiny s Ulfom Wakeniusom, ale dostala nový, modernejší šat. Lina Mayer naspievala Take Me To The Sky.Nový album vznikal po vydaní predošlej radovej platne Very Keen Attack (2015). Prešovčania priznávajú, že pre jej vznik nemuseli prevetrávať šuplíky. Naopak, ako uviedol pre médiá klavirista Peter Adamkovič, jedná sa o úplne nový materiál a zachováva si kapelový rukopis.AMC Trio absolvovalo v uplynulých dňoch štyri koncerty v Poľsku s Randym Breckerom, ktorý album uvedie do života na utorkovom koncerte v Stromoradí. Kapela ho viackrát žiadala od vydania spoločného albumu v roku 2013 o nejaký termín na ďalšie spoločné účinkovanie. Po dlhšej dobe sa im podarilo zladiť kalendáre a vyšlo to práve na december tohto roka.