Zlatý glóbus: Najviac nominácií získali Marriage story aj Černobyľ, o cenu zabojuje aj Tarantino

Najlepšie výkony vo filme

Televízne kategórie



Prehľad nominácií v 77. ročníku filmových a televíznych cien Zlatý glóbus:

Filmy

Najlepší film - dráma

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes



Najlepší film - komédia alebo muzikál

Dolemite Is My Name

Králiček Jojo

Na nože

Vtedy v Hollywoode

Rocketman



Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme

Christian Bale - Le Mans '66

Antonio Banderas - Bolesť a sláva

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce -The Two Popes



Najlepší ženský herecký výkon vo filme - dráme

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Malé ženy

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy



Najlepší mužský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli

Daniel Craig - Na nože

Roman Griffin Davis - Králiček Jojo

Leonardo DiCaprio - Vtedy v Hollywoode

Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Dolemite Is My Name



Najlepší ženský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli

Awkwafina - The Farewell

Cate Blanchett - Kam si zmizla, Bernadette

Ana de Armas - Na nože

Beanie Feldstein - Šprtky to chcú tiež

Emma Thompson - Late Night



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Tom Hanks - Výnimočný priateľ

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Vtedy v Hollywoode



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Kathy Bates - Richard Jewell

Annette Bening - The Report

Laura Dern - Marriage Story

Jennifer Lopez - Zlatokopky

Margot Robbie - Bombshell



Najlepšia filmová réžia

Džun-ho Pon - Parazit

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Joker

Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - Vtedy v Hollywoode



Najlepší filmový scenár

Noah Baumbach - Marriage Story

Džun-ho Pon a Won-han Džin - Parazit

Anthony McCarten - The Two Popes

Quentin Tarantino - Vtedy v Hollywoode

Steven Zaillian - The Irishman



Najlepšia pôvodná hudba

Alexandre Desplat - Malé ženy

Hildur Guonadóttir - Joker

Randy Newman - Marriage Story

Thomas Newman - 1917

Daniel Pemberton - Sirota Brooklyn



Najlepšia pôvodná pieseň

Beautiful Ghosts - Cats

I'm Gonna Love Me Again - Rocketman

Into the Unknown - Ľadové kráľovstvo II

Spirit - Leví kráľ

Stand Up - Harriet



Najlepší animovaný film

Ľadové kráľovstvo II

Ako si vycvičiť draka 3

Leví kráľ

Hľadá sa Yeti

Toy Story 4



Najlepší cudzojazyčný film

The Farewell

Bedári

Bolesť a sláva

Parazit

Portrét ženy v plameňoch

Televízia

Najlepší televízny seriál - dráma

Veľké malé klamstvá

The Crown

Na muške

The Morning Show

Boj o moc



Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál

Barry

Potvora

The Politician

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel



Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme

Brian Cox - Boj o moc

Kit Harington - Hra o tróny

Rami Malek - Mr. Robot

Tobias Menzies - The Crown

Billy Porter - Pose



Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme

Jodie Comer - Na muške

Jennifer Aniston - The Morning Show

Reese Witherspoon - The Morning Show

Olivia Colman - The Crown

Nicole Kidman - Veľké malé klamstvá



Najlepší mužský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli

Michael Douglas - The Kominsky Method

Bill Hader - Barry

Ben Platt - The Politician

Paul Rudd - Living With Yourself

Ramy Youssef - Ramy



Najlepší ženský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli

Christina Applegate - Dead to Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne - Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge - Potvora



Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme

Christopher Abbott - Hlava 22

Russell Crowe - Najsilnejší hlas

Jared Harris - Černobyľ

Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Sacha Baron Cohen - The Spy



Najlepší ženský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme

Kaitlyn Dever - Unbelievable

Merritt Wever - Unbelievable

Joey King - Odhalenie

Helen Mirren - Katarína Veľká

Michelle Williams - Fosse/Verdon



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme

Alan Arkin - The Kominsky Method

Kieran Culkin - Boj o moc

Andrew Scott - Potvora

Stellan Skarsgard - Černobyľ

Henry Winkler - Barry



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme

Patricia Arquette - Odhalenie

Toni Collette - Unbelievable

Meryl Streep - Veľké malé klamstvá

Emily Watson - Černobyľ

Helena Bonham Carter - The Crown



Najlepší miniseriál alebo televízny film

Černobyľ

Unbelievable

Hlava 22

Fosse/Verdon

Najsilnejší hlas





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2019 (Webnoviny.sk) - Zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách 77. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus vládne dramédia Marriage story. Snímka získala šesť nominácií. O jednu nomináciu menej si vyslúžili The Irishman a Vtedy v Hollywoode. So štyrmi nomináciami sa o trofeje uchádzajú Joker a The Two Popes.Všetky spomínané snímky bojujú o ceny v kategóriách najlepších filmov. Cenu pre drámu má spolu s Marriage Story, The Irishman, Joker a The Two Popes možnosť vyhrať aj vojnová snímka 1917. V kategórii komédia alebo muzikál okrem Vtedy v Hollywoode nominovali aj Dolemite Is My Name, Králiček Jojo, Na nože a Rocketman.Cenu v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme dostane Christian Bale ( Le Mans '66), Antonio Banderas (Bolesť a sláva), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) alebo Jonathan Pryce (The Two Popes). V ženskej kategórii to bude Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Malé ženy), Charlize Theron (Bombshell) či Renée Zellweger (Judy).V žánroch komédia alebo muzikál sa o rovnakú cenu uchádzajú medzi mužmi Daniel Craig (Na nože), Roman Griffin Davis (Králiček Jojo), Leonardo DiCaprio (Vtedy v Hollywoode), Taron Egerton (Rocketman) a Eddie Murphy (Dolemite Is My Name). Medzi ženami sú to Awkwafina (The Farewell), Cate Blanchett (Kam si zmizla, Bernadette), Ana de Armas (Na nože), Beanie Feldstein (Šprtky to chcú tiež) a Emma Thompson (Late Night).O cenu pre najlepšieho filmového režiséra zabojujú Džun-ho Pon (Parazit), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) a Quentin Tarantino (Vtedy v Hollywoode). V scenáristickej kategórii sa zišli Noah Baumbach (Marriage Story), Džun-ho Pon a Won-han Džin (Parazit), Anthony McCarten (The Two Popes), Quentin Tarantino (Vtedy v Hollywoode) a Steven Zaillian (The Irishman).V televíznych kategóriách získali najviac nominácií, a to štyri, tretia sezóna dramatického seriálu The Crown (2016) a minisérie Černobyľ (2019) a Unbelievable (2019). V kategórii dramatických seriálov majú nominácie aj Veľké malé klamstvá (2017), Na muške (2018), The Morning Show (2019) a Boj o moc (2018).Za najlepší televízny seriál spomedzi komédií alebo muzikálov môžu vyhlásiť tituly Barry (2018), Potvora (2016 - 2019), The Marvelous Mrs. Maisel (2017), The Politician (2019) a The Kominsky Method (2018). Najlepším miniseriálom alebo televíznym filmom sa môžu stať aj Hlava 22 (2019), Fosse/Verdon (2019) a Najsilnější hlas (2019).Mená víťazov ohlásia 5. januára v Beverly Hills. Moderátorom slávnostného udeľovania cien bude Ricky Gervais.