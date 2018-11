Prešovské divadlo počas Noci divadiel ponúkne muzikál Nikola Šuhaj

Okolie budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Prešov 16. novembra (TASR) – V rámci deviateho ročníka podujatia Noc divadiel, ktoré vzniklo ako súčasť projektu European Theatre Night, ponúkne Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove v sobotu (17.11.) nočnú verziu pôvodného slovenského muzikálu Nikola Šuhaj.Od 19.00 do 20.00 h budú môcť návštevníci v rámci nočných divadelných exkurzií nahliadnuť do zákulisia. Rovnako si budú môcť do 21.00 h pozrieť archívne videoprojekcie z predstavení DJZ v rámci nočného divadelného kina.Keďže sa podujatie podľa námestníčky pre útvar prevádzky a marketingu DJZ Jany Dzurčaninovej koná v období pripomínania si 100. výročia vzniku Československa a pripadá tiež na deň pripomienky udalostí Nežnej revolúcie, nápoje miešané v divadelnom štýle nazvali podľa dátumov týchto udalostí.Vyvrcholením programu bude podľa jej slov predstavenie pôvodného slovenského muzikálu Nikola Šuhaj v réžii Michala Náhlíka. Ako povedala, ide o jedinečnú verziu. Predstavenie sa začne o 21.00 h a potrvá do polnoci.