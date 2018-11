Prioritami primátora Hnúšte budú práca a navrátenie majetku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Hnúšťa 16. novembra (TASR) – Tvorba nových pracovných miest a navrátenie odpredaného strategického majetku do rúk mesta. To sú podľa slov novozvoleného primátora Hnúšte v okrese Rimavská Sobota Romana Lebedu (nezávislý) hlavné priority, ktoré chce realizovať po svojom nástupe do funkcie.konkretizoval Lebeda s tým, že chce, aby boli občania na svoje mesto viac hrdí a aby po dlhých rokoch dostali nádej, že v Hnúšti sa oplatí ostať žiť.Nový primátor pôsobil väčšinu predchádzajúceho volebného obdobia ako viceprimátor. V novembri 2017 ho však primátor Michal Bagačka z funkcie odvolal.uviedol Lebeda, ktorý podľa vlastných slov svoj úspech považuje za pomyselné víťazstvo Dávida nad Goliášom.Lebeda získal v posledných komunálnych voľbách podľa definitívnych výsledkov Štatistického úradu SR celkovo 1302 hlasov. Druhý skončil doterajší primátor Michal Bagačka (Smer-SD, SNS, Most-Híd) s 1154 hlasmi. Tretia sa umiestnila Anna Grácová (nezávislá), ktorá dostala 24 hlasov.