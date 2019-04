Prešovské standing ovation pre Adama Ďuricu

Na snímke Adam Ďurica. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. apríla (TASR) – Pesničky Adama Ďuricu a jeho hostí si v sobotu večer (6. 4.) spievali Prešovčania. Adam je na cestách po Slovensku, známe hity a skladby z aktuálneho albumu 30 prezentuje na akustickom turné, ktoré začal v Žiline. Prešovské kino Scala bolo jeho šiestou zastávkou.Spevák už pred začiatkom turné avizoval, že piesne v akustickom podaní budú pre divákov novým hudobným zážitkom, pri ktorom si poslucháč možno viac vychutná aj ich texty. Už v úvode koncertu pri pozdrave Adam nezabudol podotknúť, že prešovský koncert bol prvým vypredaným na tomto turné. Nálada v zaplnenom hľadisku stúpala od prvej pesničky, ktorou bola 30 z rovnomenného najnovšieho albumu. Jednoducho ideálny sobotňajší večer pri slovenskej hudbe so slovenskými interpretmi. Ďalšími skladbami boli Láska – Veda, Zatancuj si so mnou, Dovtedy, Spolu. Po každej z nich aplauz na otvorenej scéne. Pri skladbe Jazero sa k Adamovi pripojil na pódiu prvý hosť Tomáš Buranovský, ktorý pridal aj sólový hit Lúč. Adam pokračoval skladbami Tak to vidím ja a Bolo tu fajn, potom pozval druhého hosťa, ktorým bola Sima Martausová. Svoj vstup začala skladbou Nenahraditeľná, pridala song Goraľu aj popevok Ej hou, ktorý zložila v šatni počas čakania na výstup. Všetci verili, že príde aj spoločný duet Holubička, a dočkali sa. Záver patril Adamovi a skladbám Dávno si preč a Mám ťa rád z repertoáru Karola Duchoňa. Finále nemohlo byť lepšie vďaka megahitom Neľutujem a Mandolína. Po záverečnej Mandolíne dostali spevák a jeho kapela standing ovation. Zaslúžený.Adam Ďurica sa už viac ako päť rokov nesie na vlnách diváckeho úspechu. Trojnásobný víťaz ankety OTO v kategórii spevák za rok 2014, 2015 a 2016 aj v Prešove potvrdil, že patrí k popredným slovenským interpretom. Jarnú časť turné zakončí už v nedeľu 7. apríla koncertom v Martine.povedal po koncerte pre TASR Adam Ďurica.dodala s úsmevom Sima Martausová.(*1.11.1987) začínal ako spevák a basgitarista v skupinách Analógia a Storm. Bol účastníkom prvej série súťaže Slovensko hľadá Superstar, do finálovej časti však nepostúpil. V roku 2006 vydal debutový album Cukor a soľ. V roku 2008 vyšla kompilácia s názvom Mladá vlna, na ktorej mal Adam tri pesničky. V ankete Slávik bol objavom roka 2008. V októbri 2011 pridal druhý album Dávno zomrel rock'n'roll. V júni 2015 vydal album Mandolína a v závere októbra 2016 štvrtú štúdiovku Spolu. V októbri 2018 vydal nový, v poradí piaty štúdiový album, ktorému dal názov 30. Jeho vydanie avizovali single Jazero a Holubička.