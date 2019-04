Spevák Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden sa stal čestným občanom Sarajeva

Iron Maiden

SARAJEVO 7. apríla (WebNoviny.sk) - Spevák britskej kapely Iron Maiden Bruce Dickinson sa stal čestným občanom Sarajeva, a to vďaka koncertu, ktorý skupina v meste odohrala v roku 1994, teda v čase tamojšej vojny. Starosta mesta odovzdal dekrét 60-ročnému interpretovi v sobotu v mestskej hale.Vyhlásil, že príchod kapely do mesta bol "jedným z tých momentov, keď sme si my tu v Sarajeve uvedomili, že prežijeme". "Je to pre mňa veľká česť, že som sa stal čestným občanom Sarajeva," povedal muzikant."Je to naozaj niečo, keď si to ľudia pamätajú vo svete, v ktorom veci na sociálnych sieťach trvajú štyri alebo päť sekúnd," dodal.