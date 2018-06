Prešovskí jednotkári budú mať bezplatný vstup do múzeí a galérií

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 28. júna (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) odmení za námahu a výsledky v škole žiakov so samými jednotkami. Počas prvého prázdninového víkendu môžu bezplatne navštíviť múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj získať členské na celý rok do regionálnych knižníc.uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.Podmienkou pre voľný vstup do múzea či galérie je preukázať sa aktuálnym koncoročným vysvedčením so samými jednotkami. Voľnú vstupenku navyše získa aj ďalšia sprievodná osoba.doplnila Jeleňová.Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja navštívilo minulý rok vyše 431.000 návštevníkov, o takmer 46.000 viac ako v roku 2016. Prvenstvo si drží Ľubovnianske múzeum. Hrad a skanzen v Starej Ľubovni minulý rok videlo takmer 195.000 turistov.Sedem regionálnych knižníc v kraji vlani zaregistrovalo vyše 518.000 návštevníkov, takmer 1,5 milióna výpožičiek a zorganizovalo 3500 vzdelávacích či kultúrnych podujatí. Ich služby využíva viac ako 40.000 registrovaných používateľov.