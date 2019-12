Prešovskí mestskí poslanci rozhodli o peniazoch zo zbierky po tragédii

Na snímke vľavo 12-podlažná bytovka na Mukačevskej ulici, ktorú poškodil výbuch plynu 6. decembra a budú ju musieť zbúrať. Uprostred bytovka, do ktorej sa mali po jej kontrole vrátiť jej obyvatelia 10. decembra 2019. Viaceré okná tejto bytovky budú musieť zaskliť. Nešťastie si vyžiadalo sedem obetí, jedna osoba je nezvestná a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Prešov 10. decembra 2019. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Prešov 11. decembra (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci na utorkovom (10. 12.) rokovaní schválili spôsob prerozdelenia peňazí zo zbierky pre ľudí z bytového domu na Mukačevskej ulici, ktorý v piatok (6. 12.) zničil výbuch plynu. V úvode si uctili pamiatku obetí tragédie minútou ticha.Ako povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová, všetky finančné prostriedky poslané na účet, ktorý vytvorilo mesto, budú použité na zabezpečenie základných potrieb občanov dotknutých tragédiou podľa spracovaných zásad.uviedla Turčanová.Z dôvodu chýbajúcich dokladov, liekov, finančnej hotovosti a podobne bolo podľa jej slov potrebné riešiť aj mimoriadne príspevky ľuďom postihnutým výbuchom bytovky.priblížila primátorka s tým, že mesto aj v súčasnosti prijíma dary a dotácie z ďalších miest, obcí a iných organizácií.Mesto v pondelok (9. 12.) dostalo na základe uznesenia vlády SR od rezortu financií na účet dotáciu milión eur na riešenie mimoriadnej situácie.V krátkom čase mesto plánuje poskytnúť poškodeným osem bytov, ktoré má alebo bude mať k dispozícii. Rovnako zabezpečuje úpravu štyroch apartmánov v jednom z hotelov, ako aj v bývalom dennom centre na účely dlhodobého ubytovania.V rámci schválených zásad radnica poskytne z vyzbieraných peňazí príspevok na bývanie vo výške 500 eur pre jednu rodinu bývajúcu v jednom byte po obdobie šiestich mesiacov. Rovnakú sumu, avšak po obdobie troch mesiacov, dostanú i ľudia bývajúci v susednom bytovom dome vo vchode číslo 9, ktorí boli tiež následkom výbuchu poškodení.Príspevok bude poskytnutý tým, ktorí mali na adresách trvalý pobyt alebo sa tam najmenej tri mesiace zdržiavali. Keďže viacerí prišli o doklady, dokázať, že tam bývali, môžu podľa pravidiel aj prostredníctvom svedkov.Okrem toho mesto ľuďom z bytového domu č. 7, ktorým vznikla škoda, vyplatí jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie vo výške 10.000 eur na jeden byt. Ľudia z vchodu č. 9 dostanú 3000 eur.vysvetlila Turčanová.Zvyšná suma, ktorá sa vyzbiera do 31. januára 2020, bude podľa jej slov rozdelená obyvateľom bytového domu č. 7 pomerne v závislosti od rozlohy pôvodných bytov v štvorcových metroch. Financie bude mesto vyplácať na základe žiadostí, ktoré je potrebné doručiť do 31. januára 2020.Na mieste udalosti sa aj v utorok podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka uskutočňovali prípravné a zabezpečovacie práce na demontáž vrchných poschodí bytového domu č. 7.vysvetlil Tomek s tým, že obyvatelia vchodu č. 9 sa zatiaľ do svojich bytov vrátiť nemôžu z bezpečnostných dôvodov. Kedy sa tak stane, bude závisieť od postupu prác pri rozoberaní jednotlivých poschodí.Plyn vybuchol v piatok (6. 12.) v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo sedem ľudských životov a jedna osoba je nezvestná. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu (7. 12.) ráno. Zásah ukončili v sobotu večer a miesto odovzdali kompetentným zástupcom mesta Prešov. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu popoludní.Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.