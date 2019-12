PS-Spolu predstavilo Desatoro pre vidiek

Na archívnej snímke M. Truban. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. decembra (TASR) – Mimoparlamentná koalícia strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu v utorok predstavila desať opatrení, ktoré by mali podporiť rozvoj vidieka. Koalícia tak chce zabrániť poklesu zamestnanosti v tradičných profesiách a odchodu ľudí v produktívnom veku z vidieka. PS-Spolu chce napríklad podporiť mladé rodiny, rozšíriť sieť základných škôl, podporiť rodinné farmárstvo či zvýšiť záujem obvodných lekárov, aby si otvárali ambulancie v malých obciach.povedala poslankyňa Viera Dubačová, ktorá kandidovala v predchádzajúcich parlamentných voľbách za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Predseda PS Michal Truban odmietol, že by koalícia PS-Spolu mala byť len pre veľké mestá či pre Bratislavčanov.povedal Truban.Podľa Dubačovej ľudia v regiónoch riešia základné problémy, akými sú vybudovanie kanalizácie, pitná voda, dochádzanie detí do školy či starostlivosť o seniorov. Koalícia podľa jej lídrov verí, že základné problémy ľudí žijúcich na dedinách je možné vyriešiť.