Prešovskí poslanci schválili vstup kraja do združenia Košice IT Valley

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 26. augusta (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci schválili na svojom pondelkovom zasadnutí vstup Prešovského samosprávneho kraja (PSK) do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley.uviedol pre TASR vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Rudolf Bauer.Stredné školy v Prešovskom kraji poskytujú podľa jeho slov vzdelanie v oblasti IT a potrebujú mať informácie o vývoji v tomto odvetví, aby vedeli lepšie reagovať na potreby trhu práce.skonštatoval Bauer.povedal výkonný riaditeľ Košice IT Valley Pavol Miroššay.vysvetlil Miroššay s tým, že sa nezameriavajú na konkrétny typ škôl.Ako ďalej povedal, v Košiciach je intenzívny aj rozvoj nových investícií. Ich cieľom je, aby sa nová investícia umiestnila aj v PSK.dodal výkonný riaditeľ Košice IT Valley.