Za chyby pri používaní pokladníc zaplatili firmy viac ako 382.000 eur

Bratislava 26. augusta (TASR) - Obchodníci zaplatili od apríla za nedostatky pri používaní elektronických registračných pokladníc (ERP) pokuty vo výške viac ako 382.000 eur. Okrem bežných kontrol evidencie tržieb sa kontrolóri zamerali aj na podnikateľov, ktorí nepožiadali v termíne do konca júna o registračný kód pokladnice pre nový systém eKasa, informovala v pondelok Finančná správa (FS) SR.uviedla hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.Finančná správa podľa Skokanovej od začiatku júla vykonala takmer 1000 kontrol prevádzok s registračnými pokladnicami. Pokuty, ktoré hrozia podnikateľom za porušenie zákona, sú vysoké. Za nevydávanie pokladničných dokladov, alebo za používanie starej pokladnice bez prideleného nového kódu pre systém eKasa sa pohybujú od 330 eur, pri opakovanom porušení sú násobne vyššie, až do 20.000 eur, pričom hrozí aj odňatie živnostenského oprávnenia.Systém online napojenia registračných pokladníc zaviedla FS pre nových podnikateľov od apríla, obchodníci, ktorí už predtým tržby elektronickými pokladnicami evidovali, mali čas do konca júna. Pre nedostatok nových pokladníc, ktoré spĺňajú požiadavky nového systému, však parlament odložil pokuty pre podnikateľov za nesplnenie tohto termínu do konca roka. Podmienkou bola registrácia a pridelenie nového kódu pokladnice.