Prešovský Dobrý festival má za sebou veľmi úspešný druhý deň

Spevák Adam Ďurica, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prešov 16. júna (TASR) – Druhým dňom pokračoval v sobotu (15. 6.) Dobrý festival v Prešove. Areál prírodného kúpaliska Delňa premenili organizátori na hudobno – zábavný park s troma koncertnými pódiami. Na tom hlavnom sa predstavili Adam Ďurica, skupiny Chinaski, IMT Smile a Ofenbach.Trojnásobný víťaz ankety OTO v kategórii spevák za roky 2014, 2015 a 2016 Adam Ďurica potvrdil, že jeho úspech nie je náhodný. Už viac ako päť rokov sa nesie na vlnách diváckeho úspechu, jeho fanúšikmi sú deti aj dospelí diváci, ktorí si s ním spievajú jeho pesničky. Tak to bolo aj na Delni. Adam má päť vydaných albumov, takže má z čoho zostaviť playlist. Zazneli skladby 30, Láska Veda, Spolu, Tak to vidím ja, Jazero, Zatancuj si so mnou, Holubička, Dovtedy, Bolo tu fajn a na záver megahity Neľutujem a Mandolína.povedal pre TASR Adam Ďurica.Po dlhšej dobe zavítala do Prešova jedna z najúspešnejších českých skupín Chinaski na čele s Michalom Malátnym. V apríli 2017 vydali desiaty štúdiový album Není nám do pláče, minulý rok značne obmenili zostavu kapely, prišli Lukáš Pavlík, Tomi Okres, Jan Steinsdörfer, ktorí doplnili základný skladateľský tandem kapely Michal Malátný a František Táborský. Ponúkli známe pesničky Venku je na nule, Zadarmo, Každý ráno, Láska a hvězdy, Dlouhej kouř, Stížnost, Vrchlabí, Stejně jako já, Tabáček, Punčocháče, 1970, Víno, Klára a 1. Signální. Viac sa do hodinového setu nevošlo. Česko – slovenská zostava mala úspech, Tabáček či Víno si zaspievala aj početná partia fanúšikov pred pódiom.uviedol pre TASR Michal Malátný.Dobrý festival sa nemôže odohrať bez domácej prešovskej hviezdnej kapely IMT Smile. A sobotňajší večer sa niesol v znamení čakania na Ivana Táslera a jeho družinu. Na pozdravodpovedali tisíce fanúšikov, ktorí sa pred hlavné pódium dostali a ktorým to priestor dovolil. Začali skladbou Čo všetko sa môže stať a Budeme to stále my z rovnomenného aktuálneho albumu, Čo ak, pri duete Poď so mnou prišiel na pódium aj Kali, Niekto ako kráľ, pri pesničke Hoří Hollywood a Osud prišla na pódium aj skupina Chinaski, Úsmev a čaj, Vrany, Viac, Exotika s aj preuž s tradičnou ľudovkou A ja taká dzivočka, Ľudia nie sú zlí a na záver megahit Sokoly. Fanúšikovia ostali pre pódiom a čakali prídavky, festivalový rozpis však nepustí. Skupina pripravuje veľký koncert v amfiteátri Východná, kde sa predstaví 13. júla. O dlhoročnej popularite kapely svedčí aj dvojnásobný zisk ocenenie OTO za roky 2016 a 2017 či Krištáľového krídla za rok 2018.hovorí pre TASR Ivan Tásler.