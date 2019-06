V Kine Lumiére sa začal letný projekt €urópske filmy za €uro

Kino Lumiére. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. júna (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa v sobotu (15. 6.) začal po siedmy raz projekt €urópske filmy za €uro.TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý projekt organizuje s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK). Premieta sa denne od 18.00 h, projekt potrvá do 31. augusta.poznamenala s tým, že v ponuke je napríklad vášnivý príbeh osudovej lásky medzi speváčkou a hudobným skladateľom Studená vojna (2018), odohrávajúci sa na pozadí budovania stalinizmu v Poľsku, ktorý sa stal európskym filmom roka 2018 a jeho režisér Pawel Pawlikowski bol zaň ocenený na MFF v Cannes. Do projektu je zaradený aj dánsky psychothriller Tiesňové volanie (2017) Gustava Möllera, v ktorom bývalý policajt bojuje s časom, aby zachránil unesenú ženu.Diváci uvidia aj jeden z najvýraznejších francúzskych debutov posledných rokov, oceňovanú drámu na tému domáceho násilia Striedavá starostlivosť (2017) režiséra Xaviera Legranda, držiteľa ceny za réžiu z festivalu v Benátkach. Z nových titulov je do projektu zaradený aj tanečný horor Climax (2018) provokatívneho režiséra Gaspara Noého. Sleduje v ňom skupinu tanečníkov v opustenej škole uprostred lesov na poslednej veľkej párty, na ktorej sa prepadajú na dno temnej duše.hovorí Nôtová a dáva do pozornosti snímky zaradené do žánru dráma. Figuruje medzi nimi oceňovaný film Odnikiaľ (2017) nemeckého režiséra tureckého pôvodu Fatiha Akina, v ktorom sa zaoberá témou spravodlivosti vo svete plnom predsudkov a nenávisti. Osobný zápas vojaka po návrate z misie v Afganistane tematizuje dánska dráma Boj (2015) od majstraTobiasa Lindholma. V projekte nechýba ani oceňovaná psychologická dráma Hon (2012) ďalšieho dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga o tom, kam až môže zájsť hystéria vyvolaná nevinnou lžou.Francúzsky film Kým nás svadba nerozdelí (2017) režisérskej dvojice Eric Toledano a Olivier Nakache, ktorá si získala i slovenských fanúšikov dielom Nedotknuteľní (2011), zastupuje v projekte žáner komédie. Film sa odohráva počas luxusnej, dokonale premyslenej svadby na historickom zámku, na ktorej sa pokazí, čo sa dá. V inteligentnej francúzskej komédii o starnutí a upadajúcej filmovej sláve Rock'n'Roll (2017) reflektuje jej režisér Guillaume Canet vlastný život a vrtochy svojho veku. Koprodukčná snímka Zbrusu nový zákon (2015) od Jaca van Dormaela sa s nadhľadom a láskavo cez postavu Boha, ktorý žije v Bruseli, je neznesiteľný a celý deň len sedí za počítačom, pozerá na bežné životné situácie. Komédia oplýva situačnou komikou i poetickými scénami.V projekte sú zastúpené aj filmy režisérov svetového mena. Premietne sa Mladosť (2015) Paola Sorrentina, aj zatiaľ posledný film fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho Druhá strana nádeje (2017), ocenený Strieborným medveďom za réžiu. Milovníkov umenia a jeho reprezentácie poteší Manifesto (2016) Juliana Rosefeldta v hlavnej úlohe s Cate Blanchett. Do prírody divákov zoberie dokument dvojice Jacques Perrin a Jacques Cluzaud Príbeh lesa (2015).