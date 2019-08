Prešovský dopravný podnik otvorí svoje brány pre verejnosť

Prešov - ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 30. augusta (TASR) – Pri príležitosti 70. výročia svojho založenia Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) sprístupní svoje priestory pre verejnosť. Deň otvorených dverí spojený s oslavou výročia sa uskutoční v sobotu 7. septembra od 10.00 h do 13.00 h v areáli DPMP. TASR o tom informovala tlačová referentka prešovského mestského úradu Lenka Šitárová.uviedla Šitárová.Počas Dňa otvorených dverí sa do areálu môžu návštevníci priviezť bezplatnou kyvadlovou dopravou. Prvá trasa bude viesť zo Sídliska III. po uliciach Levočská - Duklianska - Bardejovská, až do areálu DPMP. Druhou trasou sa do areálu DPMP môžu dopraviť návštevníci zo Sídliska Šváby a Sekčov.Z areálu DPMP budú premávať po rovnakých trasách obidvoma smermi spoje s odchodmi o 11.00 h, 12.00 h a 13.00 h.