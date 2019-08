Rodičom prvákov na pomôcky tento rok prispeje aj štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 30. augusta (TASR) – Na pomôcky pre prvákov prvýkrát prispeje v tomto roku aj štát. Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl dostanú v októbri tohto roka 100-eurový príspevok. Od 1. septembra totiž vstúpi do platnosti novela zákona o prídavku na dieťa z dielne poslancov koaličného Smeru-SD. Novelu podporila aj poslankyňa SNS Magdaléna Kuciaňová a nezaradená poslankyňa Alena Bašistová.Poslanci po predložení novely na zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa do parlamentu uviedli, že ide o adresnú, priamu finančnú podporu rodičov. Rodičia dostanú tento príspevok k prídavku na dieťa automaticky v októbri tohto roka, nemusia oň príslušný úrad práce žiadať. Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy.Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy, budú príslušné úrady práce čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra. "" priblížili poslanci. Toto opatrenie má zároveň finančne odbremeniť rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.V tomto roku bude potrebné zo štátneho rozpočtu na opatrenie vynaložiť 6,2 milióna eur, pričom 5,9 milióna eur má ísť na výplatu zvýšeného prídavku na dieťa a 300.000 eur sa má vynaložiť na nevyhnutnú úpravu informačných systémov. V tomto roku by príspevok mal ísť na 59.000 detí, v budúcom roku na 59.300 a v roku 2021 na 59.600 detí.