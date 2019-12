Prešovský kraj navštívilo o tretinu viac domácich turistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Prešov 16. decembra (TASR) – Ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji počas tohtoročnej letnej sezóny zaznamenali 372.000 návštevníkov. Je to o pätinu viac ako v lete minulého roka. Medziročný nárast počtu všetkých turistov na úrovni 21,8 percenta bol nad úrovňou celoslovenského rastu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Prešove za 3. štvrťrok tohto roka.Rast regionálnej návštevnosti spojenej s ubytovaním zvýšili predovšetkým domáci návštevníci, prišlo ich 236.000 a tvorili 64 percent hostí. Turistické lokality Prešovského kraja prilákali podľa ŠÚ SR druhý najvyšší počet Slovákov, hneď po Žilinskom kraji.uviedol riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove Ján Cuper s tým, že Slováci strávili v ubytovacích zariadeniach kraja takmer 824.000 nocí, čo predstavuje medziročný rast o štvrtinu.Prešovský kraj je podľa ŠÚ SR už dlhodobo tretí najnavštevovanejší región na Slovensku, hneď po Bratislavskom a Žilinskom kraji. V rámci cestovania domáceho obyvateľstva SR, meraného podľa počtu ubytovaných, je na druhej priečke obľúbenosti.povedala Jaroslava Petričová z pracoviska ŠÚ SR v Prešove.Tržby ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji dosiahli 31,8 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú o 33,8 percenta vyššie ako pred rokom.spresnil Cuper.Väčšinu tržieb vytvorili domáci návštevníci, podiel v kraji bol 61 percent, čo v nominálnej hodnote predstavovalo 19,4 milióna eur.Od júla do konca septembra navštívilo Prešovský kraj celkovo 135.000 cudzincov, medziročne ich bolo viac o 11,6 percenta. Prešovský kraj bol treťou najobľúbenejšou regionálnou destináciou pre cudzincov, po dominujúcom Bratislavskom kraji a hneď za Žilinským krajom. Najvyšší podiel ubytovaných cudzincov tvorili návštevníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka a Izraela. Hostia z ČR dominujú, každý druhý návštevník kraja, ktorý pricestoval spoza hraníc, bol z Českej republiky.Ku koncu septembra 2019 poskytovalo ubytovacie služby v Prešovskom kraji spolu 841 zariadení, k dispozícii bolo 12.300 izieb s takmer 34.000 lôžkami.