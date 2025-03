Prešovský kraj podporil subjekty sociálnej opatery sumou 84-tisíc eur

Finančný príspevok

18.3.2025 (SITA.sk) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí v rámci svojho územia osem vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Financie v celkovej výškeprerozdelí samospráve, občianskemu združeniu a dvom neziskovým organizáciám, ktorých činnosť je zameraná na riešenie krízových situácií ľudí a pomoc v ťažkom životnom období.PSK každej z týchto inštitúcií poskytne finančný príspevok na jedno pracovné miesto vo výškeAko informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , podporu prešovskej krajskej samosprávy na rok 2025 získali štyri subjekty vykonávajúce na území kraja opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí.Krajskí poslanci finančný príspevok na rok schválili pre mesto Prešov, občianske združenie IPčko a neziskové organizácie Trojlístok Človek v ohrození . „V rámci subjektov ide celkovo o osem vykonávateľov sociálnej kurately,“ uviedla Jeleňová.Mesto Prešov získalo príspevok vo výškena financovanie odborných zamestnancov, ktorí sa zameriavajú na prevenciu vzniku krízových situácií v rodine a podporu rodičovských práv a povinností i upevňovanie vzťahov v rodinách. Opatrenia, určené obyvateľom krajského mesta, budú vykonávané terénnou formou.Občianske združenie IPčko Bratislava získalo od PSK príspevok vo výškena podporu odborného zamestnanca zameraného na pomoc deťom a mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí sa ocitli v krízových situáciách a zápasia so šikanou, duševnými problémami alebo zdravotným znevýhodnením. Cieľovou skupinou sú aj rodičia detí.Nezisková organizácia Trojlístok Prešov získala pre troch jej odborníkov príspevokZdruženie sa zameriava na prácu so závislými osobami, ako aj na predliečebné poradenstvo a následnú starostlivosť závislým a ich rodinám.Finančný príspevok vo výškeposkytne PSK i na dve pracovné miesta vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí v rámci neziskovej organizácie Človek v ohrození. Subjekt podporuje vytváranie podmienok na vzdelávacie a voľnočasové aktivity a sústredí sa tiež na znižovanie miery sociálneho vylúčenia detí, mládeže a rodín.