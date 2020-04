Prešovský kraj prijal ďalších repatriantov, poskytuje naviac ubytovacích možností navrátilcom

Repatrianti poškodzujú zariadenie

uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Veľká vďaka patrí personálu

29.4.2020 - Prešovský samosprávny kraj (PSK) prijal vo svojich internátoch ďalších navrátilcov zo zahraničia. Do štátom nariadenej karantény putovalo v uplynulých dňoch v rámci štyroch školských zariadení v kraji takmer 250 repatriantov.Ako pre agentúru SITA konkretizovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, krajská samospráva eviduje v Poprade 124 ubytovaných, v Bardejove 43, vo Svidníku 40 a vo Vranove nad Topľou 39 repatriantov, ktorí sa vrátili na Slovensko prevažne z Anglicka, Rakúska, Nemecka i Ukrajiny.Kapacity vyčlenené PSK na ubytovanie repatriantov sú tak opäť takmer plné. „V rámci celého Slovenska sme sa stali lídrom v počte prijatých repatriantov. V prvej vlne, v období Veľkej noci, sme do našich školských internátov a zariadení prijali 330 repatriantov, teraz v aktuálnom stave ich máme 246,“Župan ďalej podotkol, že karanténne centrá sa riadia prísnymi pravidlami, ktoré nie každý z ubytovaných rešpektuje rovnako.„Väčšina repatriantov disciplinovane plní pokyny všetkých tých, ktorí sa o nich starajú. No nájdu sa medzi nimi aj výnimky a takí, ktorí si nevážia to, čo dostávajú od Slovenska aj od Prešovského kraja. Niektorí nám dokonca odcudzili alebo poškodili zariadenie internátnych izieb, čo mi je ľúto. V drvivej väčšine ale sú to naozaj slušní ľudia, ktorí si uvedomujú, že personál okolo nich robí všetko pre ich dôstojný a bezpečný návrat domov či do práce,“ zdôraznil Majerský.Zároveň sa poďakoval riaditeľom a zamestnancom zariadení, ale aj dobrovoľníkom - hasičom, samaritánom a Slovenskému Červenému krížu, ktorí sa starajú o repatriantov.Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje pre repatriantov okrem ubytovania aj personál, stravovanie, hygienické balíčky, dezinfekciu priestorov i ďalšie činnosti. Vo vlastnej réžii pomáha aj s ochrannými prostriedkami pre obslužné tímy a dobrovoľníkov.„Fungovanie týchto karanténnych zariadení zatiaľ financujeme z vlastných prostriedkov. Prešovský kraj ako jeden z mála samosprávnych krajov nielen deklaroval ochotu pomôcť, ale i reálne poskytol kapacity štyroch internátnych zariadení, kde prostredníctvom vlastných zamestnancov zabezpečuje výkon štátom nariadenej karantény. Keďže sa stávame určitým strediskom krízového manažmentu, mali by sme mať refundované všetky náklady spojené s prijímaním a pobytom repatriantov cez jednotlivé ministerstvá,“ dodal Majerský.