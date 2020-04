Koronavírus: Slovensko má rekord v testovaní, polícia rieši incident v rómskej osade a prijímačky na stredné školy nebudú (online)

16:24 V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku si v utorok vyskúšali, ako by vyzeral príjem pacientky s podozrením na infarkt a s diagnózou Covid-19. Prípad bol simulovaný v špeciálnych podmienkach, v takzvanej červenej covidovej zóne a v osobitne vyčlenenej jednotke intenzívnej starostlivosti. Celý tím musel pracovať v ochranných oblekoch a prísne dbať na to, aby popri záchrane ľudského života nedošlo k nakazeniu lekárov a sestier.

Taliansko patrí k štátom, ktoré pandémia postihla najviac. Fitch prognózuje, že taliansky verejný dlh, ktorý je vo výške 135 percent hrubého domáceho produktu (HDP) sa v tomto roku zvýši až na 156 percent HDP. Vysoký dlh by mohol znepokojiť investorov, ktorí už teraz žiadajú vyššie úroky z dlhopisov krajiny. Zatiaľ sú úroky dobre zvládnuteľné, ale ich rast na neudržateľné úrovne by mohol vyvolať novú finančnú krízu Talianska a Európy, keďže krajina je členom 19-člennej eurozóny.

Medzi ďalšími testovanými zamestnancami boli opatrovateľky a pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou. „Testovanie prebiehalo vo vonkajšom prostredí formou PCR testov, na voľnom priestranstve parkoviska pred Iuventou. Zamestnanci dostali výsledok do 48 hodín SMS-kou a e-mailom,“ uzavrel hovorca.

„Po starostlivom uvážení sme vytypovali desiatky zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou. Ide napríklad o pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, ktorí sú v kontakte so stovkami našich starších obyvateľov. Ich zdravotný stav musí byť vyhovujúci, aby neohrozili rizikovú skupinu,“ vysvetlila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

10:34 Prešovský župan Milan Majerský podotkol, že karanténne centrá sa riadia prísnymi pravidlami, ktoré nie každý z ubytovaných rešpektuje rovnako.

„Väčšina repatriantov disciplinovane plní pokyny všetkých tých, ktorí sa o nich starajú. No nájdu sa medzi nimi aj výnimky a takí, ktorí si nevážia to, čo dostávajú od Slovenska aj od Prešovského kraja. Niektorí nám dokonca odcudzili alebo poškodili zariadenie internátnych izieb, čo mi je ľúto. V drvivej väčšine ale sú to naozaj slušní ľudia, ktorí si uvedomujú, že personál okolo nich robí všetko pre ich dôstojný a bezpečný návrat domov či do práce,“ zdôraznil Majerský.

Zároveň sa poďakoval riaditeľom a zamestnancom zariadení, ale aj dobrovoľníkom – hasičom, samaritánom a Slovenskému Červenému krížu, ktorí sa starajú o repatriantov.