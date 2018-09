Prešovský kraj rozdelí milión eur pútnickým miestam

Ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Prešov 18. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vypísal výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry a sociálnych služieb. Župa podporí mariánske pútnické miesta a zlepší poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi. Žiadosti je podľa Lei Heilovej z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK možné predkladať do piatka 21. septembra.Cieľom Programu 2 Kultúra – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK je podľa jej slov rozšíriť myšlienku projektu Svätomariánskej púte a upozorniť na kultúrne, prírodné, historické spoločenské a duchovné hodnoty slovenského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.vysvetlila vedúca odboru kultúry PSK Emília Antolíková a dodala, že alokovaná suma na túto výzvu je 400.000 eur.V rámci kapitálových výdavkov je výzva Kultúra určená na rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy a výstavbu nových sakrálnych objektov. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 5000 eur, maximálna suma je 70.000 eur, s tým, že investičný projekt musí byť zrealizovaný do júna 2019. Bežné výdavky sú určené na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Minimálny príspevok na jednu žiadosť je 1000 eur, maximálna suma predstavuje 5000 eur. Termín realizácie podporenej činnosti výzva stanovuje do konca tohto roka.Oprávneným žiadateľom dotácie pre oba podprogramy je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, nezisková organizácia, obec alebo mesto, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území PSK a sú spojené s mariánskymi pútnickými miestami.Ako ďalej informovala Heilová, výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na Program 3 Sociálne služby je zameraná na finančnú pomoc pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb na území PSK u neverejných poskytovateľov. Cieľovou skupinou sú prijímatelia sociálnych služieb.priblížil vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Pavel Slaninka s tým, že o dotáciu sa môžu uchádzať približne 44 poskytovatelia.Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500 eur, maximálna výška dotácie je 20.000 eur. Celková alokovaná suma pre tento program je 600.000 eur.Spolufinancovanie pri spomínaných výzvach je minimálne päť percent zo schválenej dotácie. Žiadosti o dotácie budú posudzované príslušnými komisiami pri Zastupiteľstve PSK, následne prerokované a schválené krajským parlamentom na zasadnutí 22. októbra.