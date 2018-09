Krištáľové krídlo opäť hľadá tých najlepších medzi výnimočnými

Foto: Krištáľové krídlo Foto: Krištáľové krídlo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (OTS) - Do 31. októbra môže svojho favorita navrhnúť aj široká verejnosť. Stačí vyplniť online formulár na www.kristalovekridlo.sk Porota 22. ročníka Krištáľového krídla zasadla na prvom slávnostnom stretnutí v stredu12. septembra 2018 v hoteli Double Tree by Hilton, kde prediskutovala kritériá stanovené štatútom. Veľkou zmenou v celej myšlienke Krištáľového krídla je nová kategória Inovácie a startupy. „“ uvádza výkonná riaditeľka. V novej porote bude zasadať konateľ spoločnosti Respect Dušan Guľáš, spoluzakladateľ Startitup Group Marek Šándor, generálny riaditeľ SBA Martin Holák a spoluzakladateľ 0100 Ventures Dušan Duffek.Aj ďalšie poroty prešli významnými zmenami a uvítali „nováčikov“. K stálym členom sa pripojí jazzový hudobník Ľuboš Šrámek, speváčka a skladateľka Adriena Bartošová, filantrop a čerstvý laureát Krištáľového krídla Marek Machata, sochárka Jana Brisudová, laureátka Krištáľového krídla profesorka Mária Frankovičová, laureát Krištáľového krídla Vladimír Bakeš, spoluorganizátor Krištáľového krídla generálny riaditeľ News and Media Holding Michal Teplica, vrchný riaditeľ úseku podpory riadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Igor Gallo, programový riaditeľ Slovenského rozhlasu Milan Dzurjanin, riaditeľ programových služieb RTVS Marek Ťapák, šéfredaktorka Plus 7 dní Anna Žitná Lučaiová a iní.Zo zaslaných návrhov porotcovia vyberú tri finálové nominácie v jednotlivých kategóriách.Laureáti 22. ročníka Krištáľového krídla budú známi na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutočníKrištáľové krídlo za rok 2018 si odniesli významné slovenské osobnosti ako napríklad Tomáš Maštalír, Rastislav Štúr, Dagmar Mozolová, Celeste Buckingham, či Peter Hámor. Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo získal Pavol Hammel a Juraj Šteňo. Počas dvadsaťdva rokov existencie sa ocenenie Krištáľové krídlo etablovalo ako uznávaný indikátor kvality. „,“ povedala autorka a producentka Krištáľového krídlaNovinky Krištáľového krídla môžete sledovať na Facebooku 22 rokov Krištáľového krídla: viac ako 600 nominovaných, 224 ocenených najvýznamnejších osobností Slovenska vo výbere viac ako 120 porotcov.