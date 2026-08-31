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31. augusta 2026
Prešovský kraj vzal na vedomie protest prokurátora, volebné obvody však nezmenil. Na situáciu reaguje predseda Majerský
Tagy: hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Komunálne voľby 2026 na Slovensku Poslanci predseda Prešovského samosprávneho kraja protest prokurátora PSK Prešovský samosprávny kraj
„Nad Prešovským samosprávnym krajom visí takzvaný Damoklov meč. Hlavne kvôli tomu, že môžu byť vyhlásené voľby za neplatné a môžu byť opakované. Toto tu stále je,“ uviedol po rokovaní predseda PSK ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - „Nad Prešovským samosprávnym krajom visí takzvaný Damoklov meč. Hlavne kvôli tomu, že môžu byť vyhlásené voľby za neplatné a môžu byť opakované. Toto tu stále je,“ uviedol po rokovaní predseda PSK Milan Majerský.
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) po troch neúspešných pokusoch o otvorenie rokovania napokon v pondelok prerokovalo protest prokurátora Generálnej prokuratúry SR proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov.
Krajské zastupiteľstvo prijalo tzv. hybridné riešenie, keď protest prokurátora vzalo na vedomie, pôvodné rozdelenie volebných obvodov však nezmenilo. V októbrových voľbách sa tak bude v PSK voliť 67 poslancov v 13 volebných obvodoch.
Za prijatie uznesenia, ktorým zastupiteľstvo vzalo protest prokurátor na vedomie, hlasovalo 38 poslancov. Zastupiteľstvo tak nevyhovelo protestu prokurátora, ktorý namietal spôsob určenia volebných obvodov a počtu mandátov z pohľadu rovnosti volebného práva.
„Nad Prešovským samosprávnym krajom visí takzvaný Damoklov meč. Hlavne kvôli tomu, že môžu byť vyhlásené voľby za neplatné a môžu byť opakované. Toto tu stále je,“ uviedol po rokovaní predseda PSK Milan Majerský.
Podľa Majerského ktorého bolo najlepším riešením vyhovieť protestu prokurátora v čase predloženia návrhu, ktorý vyhovoval odporúčaniam Benátskej komisie, verejného ochrancu práv a následne aj Generálnej prokuratúry SR. Zároveň zdôraznil, že výsledok prípadného súdneho konania je otvorený.
„Čo urobí Správny súd, respektíve Najvyšší správny súd, ja dopredu neviem ani nechcem prejudikovať. Ale Generálna prokuratúra aj verejný ochranca práv pred časom povedali, že takáto možnosť opakovania volieb tu stále ostane, keďže sme nevyhoveli Generálnej prokuratúre SR,“ uviedol Majerský.
„Ďalší postup vo veci určí prokurátor až po tom, ako bude doručené a preštudované predmetné uznesenie v písomnom vyhotovení,“ reagovala pre SITA hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. Ako dodal Majerský, nateraz nie je dobré voliča zneisťovať.
„Voľby sú vyhlásené, sú vypísané, volebných obvodov ostáva 13 ako predtým. Voliť sa bude 67 poslancov,“ skonštatoval predseda PSK. Krajské zastupiteľstvo malo o proteste prokurátora rokovať už skôr, no tri mimoriadne zasadnutia 24. júla, 4. augusta a 17. augusta sa nepodarilo otvoriť pre nedostatočný počet prítomných poslancov.
Predmetom sporu bol najmä princíp rovnosti volebného práva a približne rovnakého počtu obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca. Vedenie PSK presadzovalo zmenu na 12 volebných obvodov a 55 poslancov.
Opoziční poslanci, naopak, upozorňovali na možné zásahy do už prebiehajúcej prípravy volieb, kandidátnych listín aj kampane. Spojené voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026. Voliči si v nich zvolia poslancov zastupiteľstiev miest a obcí, starostov a primátorov, ako aj predsedov a poslancov samosprávnych krajov.
Zdroj: SITA.sk - Prešovský kraj vzal na vedomie protest prokurátora, volebné obvody však nezmenil. Na situáciu reaguje predseda Majerský © SITA Všetky práva vyhradené.
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) po troch neúspešných pokusoch o otvorenie rokovania napokon v pondelok prerokovalo protest prokurátora Generálnej prokuratúry SR proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov.
Krajské zastupiteľstvo prijalo tzv. hybridné riešenie, keď protest prokurátora vzalo na vedomie, pôvodné rozdelenie volebných obvodov však nezmenilo. V októbrových voľbách sa tak bude v PSK voliť 67 poslancov v 13 volebných obvodoch.
Protest prokurátora
Za prijatie uznesenia, ktorým zastupiteľstvo vzalo protest prokurátor na vedomie, hlasovalo 38 poslancov. Zastupiteľstvo tak nevyhovelo protestu prokurátora, ktorý namietal spôsob určenia volebných obvodov a počtu mandátov z pohľadu rovnosti volebného práva.
„Nad Prešovským samosprávnym krajom visí takzvaný Damoklov meč. Hlavne kvôli tomu, že môžu byť vyhlásené voľby za neplatné a môžu byť opakované. Toto tu stále je,“ uviedol po rokovaní predseda PSK Milan Majerský.
Podľa Majerského ktorého bolo najlepším riešením vyhovieť protestu prokurátora v čase predloženia návrhu, ktorý vyhovoval odporúčaniam Benátskej komisie, verejného ochrancu práv a následne aj Generálnej prokuratúry SR. Zároveň zdôraznil, že výsledok prípadného súdneho konania je otvorený.
Nevhodné zneistenie voliča
„Čo urobí Správny súd, respektíve Najvyšší správny súd, ja dopredu neviem ani nechcem prejudikovať. Ale Generálna prokuratúra aj verejný ochranca práv pred časom povedali, že takáto možnosť opakovania volieb tu stále ostane, keďže sme nevyhoveli Generálnej prokuratúre SR,“ uviedol Majerský.
„Ďalší postup vo veci určí prokurátor až po tom, ako bude doručené a preštudované predmetné uznesenie v písomnom vyhotovení,“ reagovala pre SITA hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. Ako dodal Majerský, nateraz nie je dobré voliča zneisťovať.
Princíp rovnosti volebného práva
„Voľby sú vyhlásené, sú vypísané, volebných obvodov ostáva 13 ako predtým. Voliť sa bude 67 poslancov,“ skonštatoval predseda PSK. Krajské zastupiteľstvo malo o proteste prokurátora rokovať už skôr, no tri mimoriadne zasadnutia 24. júla, 4. augusta a 17. augusta sa nepodarilo otvoriť pre nedostatočný počet prítomných poslancov.
Predmetom sporu bol najmä princíp rovnosti volebného práva a približne rovnakého počtu obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca. Vedenie PSK presadzovalo zmenu na 12 volebných obvodov a 55 poslancov.
Opoziční poslanci, naopak, upozorňovali na možné zásahy do už prebiehajúcej prípravy volieb, kandidátnych listín aj kampane. Spojené voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026. Voliči si v nich zvolia poslancov zastupiteľstiev miest a obcí, starostov a primátorov, ako aj predsedov a poslancov samosprávnych krajov.
Zdroj: SITA.sk - Prešovský kraj vzal na vedomie protest prokurátora, volebné obvody však nezmenil. Na situáciu reaguje predseda Majerský © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Komunálne voľby 2026 na Slovensku Poslanci predseda Prešovského samosprávneho kraja protest prokurátora PSK Prešovský samosprávny kraj
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