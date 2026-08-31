|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 31.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2026
Spor v nemeckom Volkswagene sa vyostruje, odbory sa pripravujú na konflikt s vedením koncernu
V Hannoveri sa končí séria deviatich podnikových zhromaždení, vedenie chce znížiť náklady a výrobné kapacity. V nemeckom automobilovom koncerne Volkswagen sa ...
Zdieľať
31.8.2026 (SITA.sk) - V Hannoveri sa končí séria deviatich podnikových zhromaždení, vedenie chce znížiť náklady a výrobné kapacity.
V nemeckom automobilovom koncerne Volkswagen sa v pondelok končí séria deviatich podnikových zhromaždení venovaných pripravovaným úsporným opatreniam, pričom odborový zväz IG Metall varuje pred vyostrením konfliktu medzi vedením a zamestnancami, informuje na svojej webovej stránke verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk.
Posledné zo série zhromaždení sa uskutočnilo v závode v Hannoveri, ktorý patrí medzi nemecké výrobné lokality, kde sa diskutuje aj o možnosti ukončenia výroby.
Vedenie koncernu chce znížiť náklady, obmedziť výrobné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Volkswagenu. Dozorná rada koncernu by mala podľa nemeckých médií zasadať v piatok 4. septembra.
Šéf IG Metall pre Dolné Sasko a Sasko-Anhaltsko Thorsten Gröger pred rokovaním varoval pred rastúcim napätím. „Schyľuje sa ku konfliktu,“ povedal pre denník Neue Osnabrücker Zeitung.
Odborár zároveň kritizoval rozsah opatrení, o ktorých vedenie uvažuje. „Tvrdosť opatrení, s akou sa tento spor vedie, vôbec nezodpovedá nepochybne problematickej situácii v automobilovom priemysle,“ uviedol Gröger.
Vedenie Volkswagenu pripravuje mimoriadne rozsiahlu reštrukturalizáciu koncernu do roku 2030.
Predseda predstavenstva Oliver Blume už predtým označil situáciu automobilky za viac než kritickú a upozornil, že súčasná ziskovosť nestačí na dlhodobé financovanie potrebných investícií.
Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie.
Zdroj: SITA.sk - Spor v nemeckom Volkswagene sa vyostruje, odbory sa pripravujú na konflikt s vedením koncernu © SITA Všetky práva vyhradené.
V nemeckom automobilovom koncerne Volkswagen sa v pondelok končí séria deviatich podnikových zhromaždení venovaných pripravovaným úsporným opatreniam, pričom odborový zväz IG Metall varuje pred vyostrením konfliktu medzi vedením a zamestnancami, informuje na svojej webovej stránke verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk.
Rozhodne sa 4. septembra
Posledné zo série zhromaždení sa uskutočnilo v závode v Hannoveri, ktorý patrí medzi nemecké výrobné lokality, kde sa diskutuje aj o možnosti ukončenia výroby.
Vedenie koncernu chce znížiť náklady, obmedziť výrobné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Volkswagenu. Dozorná rada koncernu by mala podľa nemeckých médií zasadať v piatok 4. septembra.
Hrozí ostrý konflikt
Šéf IG Metall pre Dolné Sasko a Sasko-Anhaltsko Thorsten Gröger pred rokovaním varoval pred rastúcim napätím. „Schyľuje sa ku konfliktu,“ povedal pre denník Neue Osnabrücker Zeitung.
Odborár zároveň kritizoval rozsah opatrení, o ktorých vedenie uvažuje. „Tvrdosť opatrení, s akou sa tento spor vedie, vôbec nezodpovedá nepochybne problematickej situácii v automobilovom priemysle,“ uviedol Gröger.
Zamestnanci sa búria
Vedenie Volkswagenu pripravuje mimoriadne rozsiahlu reštrukturalizáciu koncernu do roku 2030.
Predseda predstavenstva Oliver Blume už predtým označil situáciu automobilky za viac než kritickú a upozornil, že súčasná ziskovosť nestačí na dlhodobé financovanie potrebných investícií.
Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie.
Zdroj: SITA.sk - Spor v nemeckom Volkswagene sa vyostruje, odbory sa pripravujú na konflikt s vedením koncernu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prešovský kraj vzal na vedomie protest prokurátora, volebné obvody však nezmenil. Na situáciu reaguje predseda Majerský
Prešovský kraj vzal na vedomie protest prokurátora, volebné obvody však nezmenil. Na situáciu reaguje predseda Majerský
<< predchádzajúci článok
O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti, o stoličku v mestskom zastupiteľstve zabojuje 74 ľudí
O post primátora Pezinka sa uchádzajú štyria kandidáti, o stoličku v mestskom zastupiteľstve zabojuje 74 ľudí