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 24hod.sk    Ekonomika

31. augusta 2026

Spor v nemeckom Volkswagene sa vyostruje, odbory sa pripravujú na konflikt s vedením koncernu


Tagy: Hromadné prepúšťanie Obmedzenie výroby Reštrukturalizácia

V Hannoveri sa končí séria deviatich podnikových zhromaždení, vedenie chce znížiť náklady a výrobné kapacity. V nemeckom automobilovom koncerne Volkswagen sa ...



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germany_volkswagen_6_862 676x468 31.8.2026 (SITA.sk) - V Hannoveri sa končí séria deviatich podnikových zhromaždení, vedenie chce znížiť náklady a výrobné kapacity.


V nemeckom automobilovom koncerne Volkswagen sa v pondelok končí séria deviatich podnikových zhromaždení venovaných pripravovaným úsporným opatreniam, pričom odborový zväz IG Metall varuje pred vyostrením konfliktu medzi vedením a zamestnancami, informuje na svojej webovej stránke verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk.

Rozhodne sa 4. septembra


Posledné zo série zhromaždení sa uskutočnilo v závode v Hannoveri, ktorý patrí medzi nemecké výrobné lokality, kde sa diskutuje aj o možnosti ukončenia výroby.

Vedenie koncernu chce znížiť náklady, obmedziť výrobné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Volkswagenu. Dozorná rada koncernu by mala podľa nemeckých médií zasadať v piatok 4. septembra.

Hrozí ostrý konflikt


Šéf IG Metall pre Dolné Sasko a Sasko-Anhaltsko Thorsten Gröger pred rokovaním varoval pred rastúcim napätím. „Schyľuje sa ku konfliktu,“ povedal pre denník Neue Osnabrücker Zeitung.

Odborár zároveň kritizoval rozsah opatrení, o ktorých vedenie uvažuje. „Tvrdosť opatrení, s akou sa tento spor vedie, vôbec nezodpovedá nepochybne problematickej situácii v automobilovom priemysle,“ uviedol Gröger.

Zamestnanci sa búria


Vedenie Volkswagenu pripravuje mimoriadne rozsiahlu reštrukturalizáciu koncernu do roku 2030.

Predseda predstavenstva Oliver Blume už predtým označil situáciu automobilky za viac než kritickú a upozornil, že súčasná ziskovosť nestačí na dlhodobé financovanie potrebných investícií.

Zástupcovia zamestnancov odmietajú zatváranie závodov a ďalšie rozsiahle prepúšťanie.


Zdroj: SITA.sk - Spor v nemeckom Volkswagene sa vyostruje, odbory sa pripravujú na konflikt s vedením koncernu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hromadné prepúšťanie Obmedzenie výroby Reštrukturalizácia
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