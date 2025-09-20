|
20. septembra 2025
Prešovský samosprávny kraj bojuje s reklamným smogom, zo svojich pozemkov odstraňuje bilbordy
Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal systematicky odstraňovať reklamné pútače zo svojich pozemkov. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky ...
20.9.2025 (SITA.sk) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal systematicky odstraňovať reklamné pútače zo svojich pozemkov. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť vizuálne znečistenie v okolí ciest a župných škôl.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, v prvej fáze zmizlo vyše 30 bilbordov pri stredných školách v Prešove, Humennom, Bardejove, Kežmarku a Stropkove. Najviac, 14 reklamných stavieb, odstránili pri školách v Humennom. V Prešove kraj zlikvidoval desať bilbordov pri SOŠ technickej na Volgogradskej ulici a dva pri neďalekej SOŠ dopravnej.
Reklamné plochy boli odstránené aj z ďalších lokalít, napríklad v okolí ovocného sadu v Orkucanoch, alebo pri cestách v Bardejove, Kľušove, Janovciach, Petrovciach, Hanušovciach nad Topľou, Levoči, Gerlachove či Spišskom Štvrtku.
PSK sa teraz prostredníctvom Správy a údržby ciest zameriava na cestu II/534 z Popradu do Starého Smokovca, kde chce eliminovať reklamný smog v katastri Vysokých Tatier a Starej Lesnej.
Župa plánuje osloviť aj stavebné úrady, aby riešili bilbordy na pozemkoch iných vlastníkov, ktoré sú umiestnené pri cestách a môžu znižovať rozhľad či pozornosť vodičov.
„Nadmerné množstvo reklamy na verejných priestranstvách je celosvetový problém a realitou je aj na Slovensku. Nielenže negatívne ovplyvňuje estetiku a kvalitu týchto priestorov, ale zároveň predstavuje bezpečnostné riziko. V mestách a obciach môže dokonca viesť k zníženiu kvality života ich obyvateľov,“ upozornila Jeleňová.
Zamerajú sa na cestu pod Tatrami
Celosvetový problém
Zdroj: SITA.sk - Prešovský samosprávny kraj bojuje s reklamným smogom, zo svojich pozemkov odstraňuje bilbordy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bilbordy Vizuálny smog
